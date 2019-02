Tko je povratnik koji je napisao kronike seksa u našoj politici?

Još od doba Maksa Luburića i Ante Pavelića, koji su zakrvavili Hrvatsku i ostavili najbolnije ožiljke u zemlji vrativši se u nju kao imigranti s putešestvija po Italiji, Mađarskoj i Beču, nismo svjedočili snažnijem influensu na domaću političku scenu povratnika iz iseljeništva! Batarelo i Bartulica, Stier, don Damir Stojić i Željko Glasnović, ljudi koji su došli iz Australije, Kanade, Argentine i Missourija, u Hrvatskoj danas promoviraju i posve novu desničarsku ideju, rigidnu i konzervativnu, donedavno gotovo nezamislivu u nas.

Njihov utjecaj je jak, pa o njima, čak i kad se neki čine kao posvemašnji lunatici, mora voditi računa i sam premijer. No na scenu - bar sudeći po koricama jedne fascinantne knjige - stupa još jedno ime iz dijaspore. On je silno talentiran, kreativan i nadahnut, zna najmračnije tajne svih hrvatskih političara, ali gotovo sigurno ne pripada crnom ideološkom spektru. Pa ipak, možda ga šalju iste službe, možda je u funkciji istog udara na okoštalu poziciju i opoziciju, na postavljanje novih paradigmi u domaćim centrima moći? Ime mu je Ante Wice Picarello... U njegovoj knjizi - zapanjujućem spoju fakcije i fikcije, fake i fuck newsa - u češkoj se maniri prikazuje hrvatska politička scena, a političarima se udjeljuju i public relation savjeti o tome kako političkom aferom sakriti seksualnu ili pak kako seksualnom aferom sakriti zamračivanje narodnih para ili kakvu drugu svinjariju kojoj su oni tako nepopravljivo skloni.

Nakon svakog poglavlja, u kojemu su opisane “hopa cupa” političke zgode, Picarello daje savjete:

Picarellov savjet broj jedan glasi: Uvijek pazi na kameru. Svoju. Tuđu. A ponajviše na one kamere koje ne vidiš. Ako misliš šarati sa strane, uvijek pazi na kameru...

- Ja sam osoba koja se brine da informacije od točke A ne dođu do točke B. Taj sam opis pokupio iz jednog filma. Malo je pretenciozan. Naime, tip u tom filmu je no name tip koji se brine da se dvije opasne informacije ne povežu, a to uključuje potplaćivanje, premlaćivanje, ubojstvo, tajne službe, megakorporacije i milijunske iznose radi milijarderskih poslova. No fora mi je zvučala dobro, a kao što su moji starci bili malo pretenciozni, tako sam i ja. Moj glavni posao je brinuti se da sitni i nešto manje sitni grijehovi moćnika ne dođu do onih do kojih ne smiju doći. Brinem se da sakrijem tragove, da ih zamutim ili posijem toliko tragova da više nitko ne zna koji je pravi. A u nekim slučajevima, kako već prilike nalažu, brinem se i za to da tragovi ostanu sačuvani kako bi došli baš na pravo mjesto u pravo vrijeme. Zvuči jako konspirativno, ali ustvari nije - piše Picarello pa nastavlja serijom indiskrecija.

- Evo recimo, što je od ovoga istina, pojma nemate, ja imam, bar za neke stvari. Jeste li, recimo, znali da je na samim počecima naše državnosti za zdravlje titana naše politike brinula tajanstvena doktorica, plavuša, ledena Kristina? I to brinula na sve načine na koje se jedna doktorica može brinuti za pacijenta, ali i jedna žena za muškarca? Niste. Već vas čujem kako prosvjedujete, a vidim i neke koji, psujući, odbacuju knjigu: - Opet jedan antidržavni pamflet! Ništa vam nije sveto, hulje skribomanske! Odvratni ste, odbacujem s gnušanjem vašu knjižicu, a u stvari najbjedniji pamflet kojega je ovaj napaćeni narod ikad imao prilike pročitati! Okej, dobro, smirujem zamišljene čitatelje, smirite se, sve je u redu, idemo dalje. Jeste li znali da je jedan naš bivši čelnik prvu ženu osjetio kad je upoznao svoju ženu? Odnosno da prije toga nije imao ni jednu? Drugom se čitatelju na ovo smije brk. Zna na koga mislim. Vidim kako je zadovoljan jer smo tog anacionalnog barabu razvalili. Još kad bi mogli dokazati da je istina, sreći i veselju ne bi bilo kraja ni konca! No tu se javlja treći čitatelj (rečenice su mu, dakako, garnirane sočnim psovkama): Vi, dakle, mislite da naši premijeri nisu sposobni kao muškarci nego su to neke LGBT tetkice? Neka rodna bića čiji je spol tek slučajno muški? Vi ste, Pišče, hulja koja mrzi sve što je hrvatsko! Imate li još neku sličnu gadariju? O našim premijerima? Pa evo – uzvraćam tom mom kavanskom čitatelju – znam, recimo, da se jedan od njih, uzoran čovjek i otac, obiteljski nastrojen, mislim, politički obiteljaš, sa ženom upoznao preko oglasnika, pa mu je to dosadilo, no čim je otišao na prvo putovanje u Bruxelles, završio je s tajnicom… Znači, nije gej, ali nije bome ni vjeran. Vidim mog čitatelja kako tilta, prevrće očima, kune Pisca. Oči mu se pune krvlju, mišići mu se napinju, šake stišću kako bi zadale udarac. Srećom, taj je čitatelj fiktivan. Oni pravi znaju da je sve što govorim istina, osim onoga što lažem.

Uglavnom, to se priča ili se pričalo. Moj službeni posao je public relations, marketing, lobiranje, consulting, coaching... Znate već, tipovi koji uglavnom prodaju praznu slamu. U tom mom službenom poslu me ne smatraju osobito uspješnim i važnim, ali on mi omogućuje da radim ovaj drugi posao, koji je mnogo lukrativniji. Jer u ovoj našoj prćiji nije stvar u tome da nešto znaš raditi nego je stvar u tome koga znaš. A ako znaš prave ljude, možeš raditi bilo što. Pogotovo ako to nema neku konkretnu, znanstveno dokazivu, mjerljivu profesiju i radni učinak iza sebe. Ne možeš baš biti neurokirurg, ma koga poznavao, ali ravnatelj bolnice, e to bi već mogao. Ukratko, ja sam tip koji sređuje stvari i poznaje ljude. Ponekad se pojavim u pozadini neke fotke objavljene u novinama, ali više-manje me nitko ne zapazi ili prepozna kao bitnog. Ja sam tu samo slučajni prolaznik. I tu slijedi: PRAVILO 4: Ako troje ljudi zna nešto, uskoro će doznati svi. Ovo je aksiom, nedokazivi zakon razumljiv sam po sebi. Zato tajne čuvaj u dvoje. U tom slučaju ćeš znati od kuda je procurilo. Tri je sveznajući broj, prije ili poslije će netko progovoriti i ono što je najgore, nećeš znati tko. I sam sebi ćeš biti sumnjiv. Ako troje ljudi zna nešto, uskoro će znati četvrti, peti i šesti. Ako troje ljudi zna nešto pobrini se da ne dozna onaj koji ne smije doznati. Da ne postoji veza između osobe koja nešto zna i osobe koja to nikad ne smije saznati.

