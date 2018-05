Tko je princ koji je jedini imao titulu koju sada nosi Harry...?

Meghan Markle je prva žena u povijesti koja nosi titulu vojvotkinje do Sussexa, a njezin novopečeni suprug britanski princ Harry drugi je vojvoda od Sussexa u povijesti.

Prije princa Harryja tu je titulu nosio samo jedan vojvoda, princ Augustus Frederick, rođen 1773., šesti sin kralja Georgea III. i kraljice Charlotte, a titulu je dobio rođenjem. On je bio omiljeni stric britanske kraljice Viktorije i upravo ju je on odveo do oltara kad se udavala za princa Alberta 1840. godine.

Fakultetski obrazovan princ Augustus Frederick bio je jako angažiran u kampanji za ukidanje ropstva i nije se lako pokoravao tadašnjim kraljevskim normama. Na užas svojih roditelja, a pogotovo svoga oca, on je odlučio ljubiti i ženiti koga je htio.

Nisu mu službeno priznali ni ženu ni djecu

Ženio se dva puta, a njegov otac nije odobravao njegove supruge, niti ih je službeno priznao zbog čega su njegova djeca smatrala nezakonitima.

Sa prvom suprugom Lady Augustom Murray vjenčao se 1793. u Rimu i dobio dvoje djece, ali ona u startu nisu se smatrala nasljednicima njegova naslova. Razveo se 1801. godine. Kad se vjenčao drugi put sa lady Cecilijom Buggin ponovila se ista stvar.

Kako je prvi vojvoda od Sussexa odabrao ljubav, točnije žene koje nisu bile plemkinje, a njegov otac nikad nije službeno priznao njegove brakove, nikad nije ni postojala vojvotkinja od Sussexa. Meghan Markle je stoga prva žena u povijesti koja nosi tu titulu.

Inače, nakon kraljevske obitelji najviša plemićka titula je vojvoda i vojvotkinja koje se oslovljava s Your Grace ili Duke/Duchess (vaša milosti ili vojvodo/vojvotkinjo).

Jutro na dan vjenčanja mladenci Harry i Megan su od kraljice Elizabete dobili titule.

'Kraljica je danas sa zadovoljstvom udijelila vojvodstvo princu Henryju od Walesa. Njegova titule bit će vojvoda od Sussexa, grof of Dumbartona i baron Kilkeebit', pisalo je u službenom priopćenju palače.

Tema: History