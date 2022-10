Tko je Rishi Sunak? Britanac je 'težak' 730 milijuna funti, a bogatiji je i od kralja Charlesa

Bivši ministar financija Rishi Sunak službeno je objavio kandidaturu za idućeg šefa Konzervativne stranke čime bi postao i premijer Velike Britanije nakon što je njegov suparnik Boris Johnson povukao iz utrke. Naime, prema procjenama Sky Newsa, Sunak je prikupio podršku 124 torijevca, a za najavu kandidature potrebno je najmanje 100 ruku. Ako bude potvrđen, on bi zamijenio Liz Truss koja je bila prisiljena podnijeti ostavku nakon što je pokrenula gospodarski program koji je izazvao previranja na financijskim tržištima.

Podrijetlom je iz istočne Afrike

Sunak je rođen u Southamptonu 12. svibnja 1980. od indijskih roditelja Yashvira i Ushe Sunak u istočnoj Africi. Njegovi djed i baka rođeni su u britanskoj indijskoj provinciji Punjab. Oni su 1960-ih sa svojom djecom migrirali u Ujedinjeno Kraljevstvo iz istočne Afrike.

Sunak je 2001. studirao na Winchester Collegeu i učio filozofiju, politiku i ekonomiju (PPE) na Lincoln Collegeu u Oxfordu. Ovaj 42-godišnjak također je završio MBA kao Fulbrightov stipendist na Sveučilištu Standford 2006. Zastupnik iz Yorkshirea oženio je Akshatu Murty, kćer osnivača Infosysa NR Narayana Murthyja, 2009. godine i s njom ima dvoje djece.

Sunak je radio za investicijsku banku Goldman Sachs kao analitičar između 2001. i 2004. godine. Također je radio za tvrtku za upravljanje hedge fondovima The Children's Investment Fund Management i postao je partner tvrtke 2006. Pridružio se Theleme Partners 2010., a također bio direktor investicijske tvrtke Catamaran Ventures u vlasništvu njegova tasta.

Izabran je kao konzervativni kandidat za Richmond (Yorks) u listopadu 2014. Iste godine bio je voditelj Istraživačke jedinice crnačke i etničke manjine (BME) think tanka Policy Exchange iste godine. Godine 2015. postao je zastupnik iz te izborne jedinice s većinom od 36,2 posto glasova. Od 2015. do 2017. bio je član Izbornog odbora za okoliš, hranu i ruralna pitanja.



Sunak je ponovno izabran sa svog mjesta na općim izborima 2017., a od 2018. do 2019. obnašao je dužnost saborskog državnog podtajnika za lokalnu samoupravu. Godine 2019. Boris Johnson imenovao ga je glavnim tajnikom riznice, a postao je i član Tajnog vijeća. Ponovno je izabran na općim izborima 2019.



Sunak je 5. srpnja 2022. podnio ostavku na svoju dužnost zajedno s ministrom Sajidom Javidom, izražavajući nedostatak povjerenja u Johnsonovo vodstvo. Kasnije tog tjedna, Sunak je najavio svoju kandidaturu za premijera i bio na vrhu u prva dva kruga utrke unutar Konzervativne stranke.

Bogatiji je i od kralja Charlesa III.

Potencijalni budući premijer Velike Britanije i njegova supruga, Akshata Murty, posjeduju zajedničko bogatstvo vrijedno čak 730 milijuna funti, što je ujedno i dvostruko više od procijenjenog bogatstva kralja Charlesa III.

Sunak, koji je ranije ove godine postao prvi političar koji je uvršten na popis najbogatijih ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu prema časopisu Sunday Times, također konkurira i samom kralju u pogledu broja službenih rezidencija. Bivši kancelar, koji se natječe s Borisom Johnsonom i Penny Mordaunt da postane čelnik Konzervativne stranke i premijer, posjeduje tako portfelj od četiri nekretnine diljem svijeta i procijenjene na više od 15 milijuna funti. Sunak, njegova supruga i dvije kćeri, Krishna i Anoushka, većinu tjedna provode u svojoj kući s pet spavaćih soba u Kensingtonu u zapadnom Londonu, koju agenti za nekretnine procjenjuju na više od 7 milijuna funti.

Vikend pak provode u georgijanskoj vlastelinskoj kući koja je uvrštena na popis Grade II u slikovitom selu Kirby Sigston u njegovom izbornom okrugu Richmond u Sjevernom Yorkshireu. Kuća, koju je par kupio za 1,5 milijuna funti prije nego što je Sunak izabran za zastupnika 2015., sada vrijedi više od 2 milijuna funti i pretvorena je u wellness utočište s 400.000 funti vrijednim unutarnjim bazenom, teretanom, studiom za jogu, hidromasažnom kadom i teniskim terenom. Takvo bogatstvo, kao i Sunakova nespretnost u razmetanju njime, navodi ljude da se zapitaju je li prebogat da bi razumio svakodnevne borbe glasača.

Inače, njegovo bogatsvo, koje velikim dijelom potječe od njegove supruge, kćeri indijskog softverskog milijardera, bilo je redovita tema razgovora tijekom prošle kampanje za vodstvo i vjerojatno će ponovno postati ako bude izabran za premijera. Kritizirali su ga i zbog njegovih Prada mokasinki od 450 funti, kao i pametne šalice za kavu od 180 funti, piše The Guardian.

No, više je puta odbio odgovoriti na pitanja koliko točno novca ima i gdje je uložen. Otkrića da je Murty tvrdila da nema domicilni status, omogućilo joj je da izbjegne porez u Ujedinjenom Kraljevstvu na 11,6 milijuna funti godišnjih dividendi koje ubire od očeve softverske tvrtke Infosys, pratila su ga kroz kampanju za vodstvo. Sunak ipak kaže da ne misli da birače zanima to što je nosio naručeno odijelo Henry Herbert od 3500 funti ili Prada cipele dok je obilazio gradilište tijekom kampanje.

- Vrijednosti su ono što je važno, ono što nosim je nebitno za sve to - rekao je na kritike medija.

Osim vile u Yorkshireu i imanja u Kensingtonu, Sunakovi posjeduju stan na Old Brompton Roadu u zapadnom Londonu za obiteljske posjete i penthouse na plaži u Santa Monici vrijedan 5,5 milijuna funti. Međutim, ako pobijedi u natjecanju za vodstvo, s obzirom i da je favorit, Sunak se planira vratiti u stan u kojem je do prije nekoliko mjeseci živio kao kancelar.

