Tko je tko u financijskoj i političkoj mreži Josipe Rimac

Sugovornici Expressa svjedoče o usponu i padu bivše kninske kraljice. Uvijek neposredna, nimalo umišljena, ugodna i galantna bivša državna tajnica u Ministarstvu uprave brzo i lako je sklapala prijateljstva sa ženama.

<p>Proslave rođendana u mondenim zagrebačkim restoranima, koncerti klapa, modne revije i popodnevna druženja u centru grada bili su sastavnica života Josipe Rimac u Zagrebu. S najodanijim prijateljicama, kao što su šefica kabineta ministrice poljoprivrede Ružica Njavro, ministrica Marija Vučković, bivša ministrica Gabrijela Žalac, saborska zastupnica Marijana Balić, ali i dizajnerica Aleksandra Dojčinović, čije je haljine rado nosila, baš kao i one splitske dizajnerice Monike Sablić, te arhitektom Antom Vrbanom, kojega voli angažirati i Milan Bandić, živjela je život kakav se može samo poželjeti.</p><p>Tako barem govore sugovornici Expressa koji su svjedočili usponu i padu bivše kninske kraljice. Uvijek neposredna, nimalo umišljena, ugodna i galantna bivša državna tajnica u Ministarstvu uprave brzo i lako je sklapala prijateljstva sa ženama.</p><p>S Gabrijelom Žalac, govori nam naš sugovornik, kliknula je na prvu. Iako su na kraju imale druge mentore, Gabrijela Plenkovića, a Rimac Brkića, to ih nije nimalo razdvajalo jer su imale dobre odnose s Tomislavom Čuljkom, utjecajnim slavonskim HDZ-ovcem. Štoviše, tako su jedna i druga imale ulaz i zaštitu u suprotnom taboru, no čini se da je od toga više koristi imala Rimac. Naime, ona se u vrijeme kad kreće intenzivnije prijateljstvo sa Žalac nalazi u nemilosti premijera Andreja Plenkovića, nije na listi za Sabor, a nakon toga gubi izbore za gradonačelnicu u Kninu.</p><p>Plenkoviću se očito nije sviđalo što je Josipa Rimac bila ostavština Karamarkove i Vasine vladavine. Do tada samo gradonačelnica, Karamarko joj na nagovor Milijana Brkića daje priliku da se politički više profilira tako da bude direktorica HDZ-ove kampanje 2015. godine. Obećano joj je da bi trebala biti ministrica u budućoj vladi, i to ministrica uprave. No karte su se drugačije podijelile i Most koji je odlučivao o novom mandataru stavio je veto na ime Josipe Rimac zbog afera koje su se povlačile za njezinim imenom. No ni Karamarko ne uspijeva postati premijer, a nakon samo pola godine ruši svoju vladu. Dolazi Plenković koji, za razliku od Žalac, nije kliknuo s Rimac.</p><p>Ipak, odlučeno je da 2017. godine postane državna tajnica u Ministarstvu uprave, koje je tad vodio Lovro Kuščević. - U to vrijeme govorilo se da Rimac preko Žalac kontrolira kako diše Plenković i da joj je ona bila svojevrsna zaštita. U to vrijeme Rimac, ali i tadašnja državna tajnica Sanja Putica uživaju ugled i gdje god dođu u HDZ-u privlače pozornost. Pa tko ne bi gledao, mlade su, lijepe i uspješne - govori nam naš sugovornik iz HDZ-a. Što se tiče bivše ministrice Gabrijele Žalac, koja je smijenjena s mjesta ministrice regionalnog razvoja i EU fondova zbog, između ostalog, afere Mercedes, ona je u jednom trenutku postala Plenkovićeva miljenica.</p><p>On ju je izvukao iz Slavonije i ponudio joj ministarsku funkciju. Dolaskom u Zagreb počinje intenzivnije prijateljstvo s Rimac. Ručkovi, večere, ali i šopinzi u outletu blizu Trsta bili su sve češći. Josipa Rimac je držala leđa Žalac, a Žalac njoj. Nakon što je izbila afera Mercedes, jer je Josip Stojanović Jolly dao na leasing obitelji Žalac atraktivni Mercedes, spominjalo se u kuloarima da je upravo Rimac bila spona između šibenskog poduzetnika i Žalac.</p><p>- Gabrijela je bila uključena i u obitelj Rimac, s četiri Josipine sestre znala je izaći na koncerte, zafeštati - govori nam naš sugovornik. Sličan odnos imala je Josipa Rimac i s 35-godišnjom Ružicom Njavro, šeficom kabineta ministrice poljoprivrede. O Ružici Njavro naši sugovornici iz stranke kažu da je riječ o samozatajnoj, pa čak i skromnoj djevojci koja je očito naivno upala u mrežu Josipe Rimac. Rođena Dubrovčanka karijeru je gradila postupno u stranci, počevši kao jedna od tajnica u klubu HDZ-a u Saboru, pa do angažmana u središnjici tijekom izbora.</p><p>Govori se kako je iza Ružice stajao tadašnji glavni tajnik HDZ-a, a potom i zamjenik šefa stranke Milijan Brkić, koji joj je, kako se govori, otvorio put za napredovanje. Kasnije je radila s bivšim ministrom Tomislavom Tolušićem, ali i s Marijom Vučković dok su bili u Ministarstvu regionalnog razvoja, a potom u Ministarstvu poljoprivrede.</p><p>* Cijeli članak o vezama koje su kninsku kraljicu učinile moćnom i pročitajte u novom broju tjednika Express koji je na kioscima od petka, 29. svibnja</p>