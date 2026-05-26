Obavijesti

News

Komentari 0
MARKO BLAŽEVIĆ

Tko je Tomaševićev direktor koji je dao ostavku zbog izvida? Ima plaću 4000 eura, kuću, stan...

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
Tko je Tomaševićev direktor koji je dao ostavku zbog izvida? Ima plaću 4000 eura, kuću, stan...
Zagreb: U Zagrebačkom holdingu održana je konferencija za medije povodom unapređenja digitalizacije usluga | Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Blažević je prije dolaska u Zagreb radio u Slavonskom Brodu. Prvo je bio izvršni direktor u tvrtki Đuro Đaković Elektromont, radio je i u drugim članicama Grupe Đuro Đaković, a bio je direktor i brodskog Vodovoda...

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević potvrdio je jutros na konferenciji za medije kako je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja unutar Zagrebačkog holdinga Marko Blažević podnio ostavku upravi Holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki.

Inače, prema posljednjim podacima iz imovinske kartice Blažević je radio za nešto više od 4000 eura mjesečno, dok mu je supruga zaposlenica Dječje bolnice Srebrnjak i tamo joj je plaća nešto više od 3900 eura. Obitelj Blažević ima i dva kredita, za koje mjesečno izdvajaju 569,26 eura. 

Od nekretnina u vlasništvu ili suvlasništvu imaju kuću s okućnicom u Slavonskom Brodu, čija je vrijednost procijenjena na 220.000 eura, oranicu u Slavonskom Brodu od 29.000 eura, stan u Zagrebu od 171.000 eura, te vinograd na Pagu od 278.000 eura. 

SKANDAL U HOLDINGU Šef Vodoopskrbe i odvodnje podnio ostavku: Evo zbog čega je pod povećalom istražitelja
Šef Vodoopskrbe i odvodnje podnio ostavku: Evo zbog čega je pod povećalom istražitelja

Supruga je vlasnica automobila Audi A1 iz 2020 godine, čija je vrijednost procijenjena na 13.300 eura. Sam Blažević ima ušteđeno 101.000 eura. Kako je objasnio majka mu je preminula tijekom 2025. godine, te je od nje naslijedio kuću koju je prodao za 110.000 eura. Supruga također ima ušteđevinu, i to kako je objasnjeno od preminula ostvarenih od nesamostalnog rada 53.000 eura. 

Blažević je prije dolaska u Zagreb radio u Slavonskom Brodu. Prvo je bio izvršni direktor u tvrtki Đuro Đaković Elektromont, radio je i u drugim članicama Grupe Đuro Đaković, od Industrijskih rješenja, Strojne obrade te Proizvodnja opreme, a bio je direktor i u slavonskobrodskom Vodovodu. 

Podsjetimo, na današnjoj konferenciji za medije Tomašević je rekao kako smatra da je Blažević ispravno postupio podnošenjem ostavke kako ne bi bio teret Vodoopskrbi i odvodnji u trenutku kada ta tvrtka pokreće, kako je naveo, najveći kapitalni projekt u povijesti Zagreba.

NAKON IZVIDA Oglasio se Holding: Blažević je podnio ostavku, a upravljanje preuzima zamjenica Mihalić!
Oglasio se Holding: Blažević je podnio ostavku, a upravljanje preuzima zamjenica Mihalić!

Riječ je o projektu pod nazivom Zagreb vrijednom oko 500 milijuna eura koji obuhvaća obnovu vodoopskrbe i odvodnje, izgradnju trećeg pročistača otpadnih voda te smanjenje tlakova u vodnom sustavu grada Zagreba, rekao je gradonačelnik.

Dodao je da Uprava Zagrebačkog holdinga bira voditelje podružnica i direktore tvrtki kćeri putem natječaja te da je na isti način izabran i Blažević. Tomašević je rekao da Blažević nije član nijedne političke stranke, uključujući Možemo! i SDP.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Iranci srušili dron. Izrael pozvao na evakuaciju u Libanonu
IZ MINUTE U MINUTU

Iranci srušili dron. Izrael pozvao na evakuaciju u Libanonu

87. DAN RATA Nakon skoro dva mjeseca prekida vatre, SAD je bombardirao iranske lansere raketa na jugu zemlje i brodove Revolucionarne garde.. Amerikanci su napade opisali kao samoobranu i optužili Iran za postavljanje mina u Hormuz
UŽAS KRAJ SAMOBORA Izbo je mladića (24) zbog jurnjave autom? Našli ga teško ranjenog
ISTRAGA TRAJE

UŽAS KRAJ SAMOBORA Izbo je mladića (24) zbog jurnjave autom? Našli ga teško ranjenog

Liječnička pomoć 24-godišnjaku je pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen, dok se 50-godišnjak udaljio. I njega su našli s teškim ozljedama
Voditelj Vodoopskrbe u ZG-u dao ostavku zbog izvida. Evo što su priopćili iz Holdinga
SVE KOMENTIRAO I TOMAŠEVIĆ

Voditelj Vodoopskrbe u ZG-u dao ostavku zbog izvida. Evo što su priopćili iz Holdinga

Tomašević je na konferenciji za novinare rekao kako smatra da je Blažević ispravno postupio podnošenjem ostavke kako ne bi bio teret Vodoopskrbi i odvodnji u trenutku kada ta tvrtka pokreće, kako je naveo, najveći kapitalni projekt u povijesti Zagreba

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026