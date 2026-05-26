Tko je Tomaševićev direktor koji je dao ostavku zbog izvida? Ima plaću 4000 eura, kuću, stan...

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević potvrdio je jutros na konferenciji za medije kako je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja unutar Zagrebačkog holdinga Marko Blažević podnio ostavku upravi Holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki.

Inače, prema posljednjim podacima iz imovinske kartice Blažević je radio za nešto više od 4000 eura mjesečno, dok mu je supruga zaposlenica Dječje bolnice Srebrnjak i tamo joj je plaća nešto više od 3900 eura. Obitelj Blažević ima i dva kredita, za koje mjesečno izdvajaju 569,26 eura.

Od nekretnina u vlasništvu ili suvlasništvu imaju kuću s okućnicom u Slavonskom Brodu, čija je vrijednost procijenjena na 220.000 eura, oranicu u Slavonskom Brodu od 29.000 eura, stan u Zagrebu od 171.000 eura, te vinograd na Pagu od 278.000 eura.

Supruga je vlasnica automobila Audi A1 iz 2020 godine, čija je vrijednost procijenjena na 13.300 eura. Sam Blažević ima ušteđeno 101.000 eura. Kako je objasnio majka mu je preminula tijekom 2025. godine, te je od nje naslijedio kuću koju je prodao za 110.000 eura. Supruga također ima ušteđevinu, i to kako je objasnjeno od preminula ostvarenih od nesamostalnog rada 53.000 eura.

Blažević je prije dolaska u Zagreb radio u Slavonskom Brodu. Prvo je bio izvršni direktor u tvrtki Đuro Đaković Elektromont, radio je i u drugim članicama Grupe Đuro Đaković, od Industrijskih rješenja, Strojne obrade te Proizvodnja opreme, a bio je direktor i u slavonskobrodskom Vodovodu.

Podsjetimo, na današnjoj konferenciji za medije Tomašević je rekao kako smatra da je Blažević ispravno postupio podnošenjem ostavke kako ne bi bio teret Vodoopskrbi i odvodnji u trenutku kada ta tvrtka pokreće, kako je naveo, najveći kapitalni projekt u povijesti Zagreba.

Riječ je o projektu pod nazivom Zagreb vrijednom oko 500 milijuna eura koji obuhvaća obnovu vodoopskrbe i odvodnje, izgradnju trećeg pročistača otpadnih voda te smanjenje tlakova u vodnom sustavu grada Zagreba, rekao je gradonačelnik.

Dodao je da Uprava Zagrebačkog holdinga bira voditelje podružnica i direktore tvrtki kćeri putem natječaja te da je na isti način izabran i Blažević. Tomašević je rekao da Blažević nije član nijedne političke stranke, uključujući Možemo! i SDP.