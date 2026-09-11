Tko je uhićeni Vuk Vuković? Ugledni ekonomist u SAD-u je pao zbog muljaže s papirima?!

Vuk Vuković, osnivač društva Oraclum Capital LLC te glavni izvršni i investicijski direktor fonda ORCA BASON Fund, uhićen je u SAD-u zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela prijevare s vrijednosnim papirima (engl. securities fraud) i prijevare putem elektroničkih komunikacija (engl. wire fraud), priopćila je u petak Hanfa.

Inače, riječ je o asistentu na Katedri za ekonomiju Zagrebačke škole ekonomije i managementa gdje predaje Political Economy, Osnove ekonomije te Međunarodnu ekonomiju. Kako piše na službenoj stranici fakulteta, Vuković radi i kao akademski tajnik ZŠEM-ovog MA in Economics programa. Prvostupnik ekonomije postao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a magistrirao u Londonu.

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Prije ZŠEM-a radio je u Londonu za British Chambers of Commerce (Britanska gospodarska komora), vanjski je istraživač na Adam Smith Institutu u Londonu, a piše i brojne članke za strane i domaće institute.

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Hanfa navodi da je tijekom svojih nadzornih aktivnosti utvrdila više nepravilnosti povezanih s ponudom i distribucijom ulaganja u fond ORCA BASON Fund na području Republike Hrvatske te je poduzela odgovarajuće nadzorne mjere radi zaštite ulagatelja.

Tako je Hanfa 11. srpnja 2025. donijela rješenje kojim je, među ostalim, naložen prestanak i zabranjeno daljnje neovlašteno pružanje investicijskih usluga povezanih s ulaganjima u fond ORCA BASON Fund, kao i neovlašteno držanje sredstava ulagatelja. Više o tome pročitajte ovdje.