Tko je žena koja u stožeru HDZ-a u Splitu nije skidala osmijeh s lica: 'Nisam klasična političarka'

Matea Dorčić, zamjenica novog HDZ-ovog gradonačelnika Splita, poznato je lice u javnoj upravi, s više od desetljeća iskustva u sustavu i posljednje četiri godine kao pročelnica Upravnog odjela za turizam, pomorstvo i promet u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

U političku borbu za Split s Tomislavom Šutom, koji je na kraju s 30.586 glasova i osvojio mandat, htjela je da Split ponovno postane grad po mjeri svojih građana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Društvenim mrežama kruži i snimka gdje pozorno sluša dok Šuta drži pobjednički govor, gledajući lijevo pa desno dok u jednom trenutku ne zaplješće rukama i nabaci široki osmijeh na lice.

"Baš je simpatična, kod nje baš veselo", "Djevojka ima tremu od kamera, to je očito", "Nisam fan HDZ-a, ali svaka čast curo", "Žena je samo uzbuđena", neki su od komentara ispod snimke objavljene uz pjesmu 'Eci, peci, pec' od benda Rokeri s Moravu.

Split: Doček izbornih rezultata u stožeru HDZ-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U intervjuu za Dalmacija Danas ranije je otkrila da se ne smatra klasičnom političarkom.

- Dijelim iste brige i izazove kao i moji sugrađani: nedostatak parkirnih mjesta, sve veće prometne gužve i, što je najvažnije, činjenicu da mladi odlaze jer si ne mogu priuštiti stan u svom gradu. Tomislava dobro poznajem, znam da želi novi smjer za Split i upravo tu vidim prostor u kojem mogu konkretno doprinijeti - kaže Dorčić te ističe da je operativka koja zna kako sustav funkcionira i kako ga pokrenuti kada zapne.

Odluka da ide sa Šutom u političku utakmicu za Split, kaže, nije bila ishitrena. Prethodila joj je podrška obitelji, prijatelja i kolega koji su, kako kaže, vjerovali u nju i prije nego što je sama donijela konačnu odluku.

Split: Tomislav Šuta na Istočnoj obali predstavio je svoju zamjenicu Mateu Dorčić | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Iskustvo mi govori da u upravi nema brzopoteznih odluka ni lakih rješenja, ali ni neusklađenih akata, jer službeni glasnik pamti sve, a revizija ne prašta - kaže Dorčić koja je ranije rekla da, ako birači poklone povjerenje HDZ-u, kao što i jesu, planira fokus staviti na područja koja joj nisu strana - turizam, pomorstvo i kulturu.

- Nažalost, Split je postao pozornica posvećena isključivo posjetiteljima, dok je za nas, koji u njemu živimo tijekom cijele godine, izgubio svoj identitet. Grad mora biti funkcionalan, održiv i usmjeren prema domicilnom stanovništvu - naglašava.

Split: HDZ-ov Tomislav Šuta proglasio izbornu pobjedu, slavi se u njegovom stožeru | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Što se tiče političke suradnje, Dorčić poručuje kako je otvorena za dijalog sa svima koji dijele isti cilj, a to je dobrobit grada.

- I dalje sam ista Matea, s istim vrijednosnim sustavom i radnom etikom. Vjerujem da mogu surađivati sa svim opcijama koje žele dobro našem gradu - rekla je te tada naglasila da vjeruje u pobjedu.

Kao jedan od najuspješnijih projekata koje je vodila, ističe „Pomorsko je dobro“, platformu koja građanima nudi transparentan uvid u stanje i korištenje pomorskog dobra.

Split: Pročelnica Matea Dorčić okušala se u ronjenju | Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

- Cilj nam je bio uvesti red, povećati odgovornost te otvoriti prostor za edukaciju i aktivno uključivanje građana u zaštitu tog vrijednog javnog resursa. Projekt je 2020. godine nagrađen Grand PRixom za odnose s javnošću, no ono na što sam osobito ponosna jest činjenica da platforma i danas, šest godina kasnije, živi i razvija se - kaže Dorčić.

U svojoj karijeri, kaže Dorčić, najponosnija je na izgrađene odnose temeljene na povjerenju i međusobnom poštovanju.

- Najponosnija sam na to što sam, bez obzira na to što sam radila, uspjela izgraditi odnos povjerenja, suradnje i međusobnog poštovanja – kako unutar vlastitog tima, tako i s partnerima izvan sustava. Od jedinica lokalne samouprave, preko drugih jadranskih županija, do muzeja, sveučilišta, kulturnih ustanova i udruga. Smatram da upravo ta dosljednost, radna etika i spremnost na konkretan rad mogu biti snaga i u novoj ulozi - kaže.

Split: HDZ-ov Tomislav Šuta proglasio izbornu pobjedu, slavi se u njegovom stožeru | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Iako priznaje da bi joj bilo teško napustiti županijsku službu, ne bježi od novih izazova:

- Iskreno, hoće. Novih izazova se ne bojim, dapače, veselim im se. Ali kada napuštaš tim s kojim si godinama gradio odnose, prolazio kroz zahtjevne projekte i dijelio i stres i uspjehe, malo te stisne oko srca - rekla je.