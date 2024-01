Tko je žena kojoj je Putin dao državljanstvo? Rusi tvrde da je medicinska sestra iz Hrvatske

Ruski predsjednik Vladimir Putin nedavno je potpisao odluku kojom se dodjeljuje rusko državljanstvo za 44 stranih državljana, a na popisu se našla i Mirela Jakupanec, za koju Rusi tvrde da je medicinska sestra iz Hrvatske.

Jakupanec, kako pišu Rusi, živi u Donjecku. Srpsko izdanje medijske agencije Sputnik objavilo je u studenom 2022. navodni intervju s Jakupanec u kojem ona iznosi niz kontroverznih izjava.

- Kada sam na internetu vidjela nehumane postupke ekstremističke organizacije „Azov“ prema ruskim vojnicima i civilnom stanovništvu Donjecke i Luganske Narodne Republike, donijela sam odluku da odem u Donbas. Mnogi osuđuju moj izbor, ali mene to neće obeshrabriti. Ja ću nastaviti liječiti vojnike i civilno stanovništvo. Bit ću uz njih do kraja - prenosi Sputnik izjave Jakupanec.

Navode kako je Hrvatica, da je 2022. imala 42 godine, te kako je u Donbas stigla 20. travnja 2022.

- Avionsku kartu sam kupila pet dana prije polaska. Let je bio 13.04. iz Zagreba, preko Istanbula do Groznog. U to vrijeme, nije svatko mogao otići u Donbas. Međutim, ja sam dobila garanciju. Od prvog dana pomažem vojnicima. Zbog njih sam i došla - tvrdi Jakupanec u Sputnikovom intervjuu.

- Često sam bila u Donjecku tokom granatiranja. Nalazila sam se nedaleko od mjesta udara i uspjela sam se izvući. Ja se ne bojim za svoj život. Vjerujem da me čuva Bog. Brinem se za živote ranjenika. Meni nije teško raditi 24 sata u komadu. Za šest mjeseci mog boravka ovdje navikla sam se na taj tempo. Za mene je najveća nagrada, kad ranjenici ozdrave. To mi daje snagu i vjetar u leđa - tvrdi Jakupanec.