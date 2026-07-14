Tko je žena uhićena uz Darija Šimića? Pripuzu je potpisala rješenje za kamp na Murteru

Kako je Jutarnji list objavio uhićen je poznati nogometaš Dario Šimić i bivša voditeljica Odjela za turizam pri Službi za gospodarstvo i imovinskopravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić. Navodno je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom.

Livljanić je već bila na meti USKOK-a zbog sličnih slučajeva. 24sata su ranije pisala kako je već bila uhićena vezano za probleme na Murteru. Tada su uhitili Zorana Pripuza, koji je u uvali Čigrađa napravio "kineski zid" i postavio dvije mobilne kućice, Darija Filipija, koji je na poljoprivrednom zemljištu pored plaže Podvrške podignuo kamp s 10-ak mobilnih kućica, Eduarda Maržića i Borisa Kulušića, koji su povezani s gradnjom, te bivšu službenicu Šibensko-kninske županije Nedu Livljanić. Tada smo pisali da su oni uključili i otkrili kako je Livljanić izdavala rješenja za kampove. 24sata su već pisala da je ona Pripuzu izdala rješenje za kamp od 10 smještajnih jedinica i napisala da ima sve uvjete, poput smještajnih objekata, sanitarnog čvora i infrastrukture. Uskok inače ne progoni bespravnu gradnju, ali se uključio baš zbog službenice Livljanić, koja je izdavala rješenja, a iznenada je otišla. Kako saznajemo, sad radi u opatijskoj tvrtki također uhićenog Eduarda Maržića.

Murterini kažu da je ona voljela "pomoći", te je izdavala rješenja i kad papiri nisu bili čisti.

Tada je o Nadi govorio i načelnik Toni Turčinov, koji je Uskokov optuženik zbog toga što je općinski novac trošio na svoja putovanja, odjeću, restorane, a službenom je karticom platio čak i račun u austrijskom bordelu.

- Neda Livljanić je pomagala svima, ona je bila zadužena za minimalne tehničke uvjete, a budemo li išli po papirima, ne znam tko bi ostao netaknut. Svi znaju da je dobro znala propise i kako je otok zadnjih 20 godina itekako imao ponude za turiste, Boris Kulušić bavio se oduvijek turizmom i mali je poduzetnik, kolateralna je on žrtva, rekao bih, a Dario Filipi je iz susjedne općine, pa eto neka sad malo istražitelji i tamo idu - zaključio je Turčinov i otišao za svojim poslom.

24sata su ranije ekskluzivno i dobila izjavu Livljanić oko cijelog slučaja. Bila je iznenađena i počela zamuckivati.

- Jesam potpisala, ali ne bih baš razgovarala o razlozima. Mislim, to je njegovo vlasništvo, ima vlasnički list i suglasnost općine - rekla nam je tada.