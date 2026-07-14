Neda Livljanić 2023. je bila ispitana zbog Pripuzovog kampa na Murteru. Navodno je ona potpisala rješenje. Mještani su nam rekli da je ona takva, svima voli pomoći
Tko je žena uhićena uz Darija Šimića? Pripuzu je potpisala rješenje za kamp na Murteru
Kako je Jutarnji list objavio uhićen je poznati nogometaš Dario Šimić i bivša voditeljica Odjela za turizam pri Službi za gospodarstvo i imovinskopravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić. Navodno je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom.
Livljanić je već bila na meti USKOK-a zbog sličnih slučajeva. 24sata su ranije pisala kako je već bila uhićena vezano za probleme na Murteru. Tada su uhitili Zorana Pripuza, koji je u uvali Čigrađa napravio "kineski zid" i postavio dvije mobilne kućice, Darija Filipija, koji je na poljoprivrednom zemljištu pored plaže Podvrške podignuo kamp s 10-ak mobilnih kućica, Eduarda Maržića i Borisa Kulušića, koji su povezani s gradnjom, te bivšu službenicu Šibensko-kninske županije Nedu Livljanić. Tada smo pisali da su oni uključili i otkrili kako je Livljanić izdavala rješenja za kampove. 24sata su već pisala da je ona Pripuzu izdala rješenje za kamp od 10 smještajnih jedinica i napisala da ima sve uvjete, poput smještajnih objekata, sanitarnog čvora i infrastrukture. Uskok inače ne progoni bespravnu gradnju, ali se uključio baš zbog službenice Livljanić, koja je izdavala rješenja, a iznenada je otišla. Kako saznajemo, sad radi u opatijskoj tvrtki također uhićenog Eduarda Maržića.
Murterini kažu da je ona voljela "pomoći", te je izdavala rješenja i kad papiri nisu bili čisti.
Tada je o Nadi govorio i načelnik Toni Turčinov, koji je Uskokov optuženik zbog toga što je općinski novac trošio na svoja putovanja, odjeću, restorane, a službenom je karticom platio čak i račun u austrijskom bordelu.
- Neda Livljanić je pomagala svima, ona je bila zadužena za minimalne tehničke uvjete, a budemo li išli po papirima, ne znam tko bi ostao netaknut. Svi znaju da je dobro znala propise i kako je otok zadnjih 20 godina itekako imao ponude za turiste, Boris Kulušić bavio se oduvijek turizmom i mali je poduzetnik, kolateralna je on žrtva, rekao bih, a Dario Filipi je iz susjedne općine, pa eto neka sad malo istražitelji i tamo idu - zaključio je Turčinov i otišao za svojim poslom.
24sata su ranije ekskluzivno i dobila izjavu Livljanić oko cijelog slučaja. Bila je iznenađena i počela zamuckivati.
- Jesam potpisala, ali ne bih baš razgovarala o razlozima. Mislim, to je njegovo vlasništvo, ima vlasnički list i suglasnost općine - rekla nam je tada.
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