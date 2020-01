Tko kaže da se ne možete liječiti u Europi?

Zdravlje nam je svima na prvom mjestu, redovno je na vrhu popisa želja koje imamo za sebe i za druge, no ponašanje nas demantira. Teško se odričemo poroka i nezdravog načina života, slabo odazivamo na programe za prevenciju ili rano otkrivanje bolesti, a liječnike posjećujemo kad već zvoni na uzbunu.

Koliko smo stvarno nemarni po pitanju vlastitog zdravlja, govori podatak iz ankete Državnog zavoda za statistiku o potrošnji kućanstva iz 2017. godine: za alkoholna pića i duhan izdvajamo 2,9 posto, a za zdravstvo samo 2,7 posto kućnog budžeta. Za usporedbu, prosjek izdvajanja za zdravstvo u zemljama Europske unije je 3,9 posto. Sve ukazuje na to da se trebamo ozbiljno trgnuti i popraviti neslavnu nacionalnu bilancu zdravstvenog stanja na koje najviše utječu loše navike poput konzumacije alkohola i pušenja, ali i stope pretilosti i prekomjerne težine koje su u Hrvatskoj veće nego u prosjeku Europske unije.

Na redovitije preventivne preglede sigurno nas neće ohrabriti liste čekanja na specijalistički pregled, dijagnostičku pretragu ili operativni zahvat na koje se, prema podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, u prosjeku čeka 5,5 mjeseci. Odgovornost za zdravstveno stanje, naposljetku, na svakome je od nas.

Tko uistinu želi sačuvati zdravlje može odabrati vrhunsku zdravstvenu skrb koja uključuje brzu i kvalitetnu dijagnostiku, usluge specijalista u terminima i ugovornim ustanovama po izboru, drugo liječničko mišljenje, a po potrebi i liječenje u vodećim medicinskim ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu i to već od 182 kune mjesečno! Riječ je o Platinum paketu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Paket Platinum pokriva specijalističke preglede liječnika svih specijalnosti, temeljem medicinske indikacije, do ugovorenog godišnjeg iznosa do 2.000 kuna, dijagnostičke postupke i pretrage svih specijalnosti, temeljem medicinske indikacije do ugovorenog godišnjeg iznosa do 4.000 kuna te neograničenu participaciju i troškove doplata za lijekove i s dopunske B liste (za osiguranike od 61 do 75 godina podlimit za dopunsku (B) listu iznosi 1.500 kn).

U paket je uključeno i drugo liječničko mišljenje. To znači da u slučaju dobivanja dijagnoze osiguranik ima pravo zatražiti mišljenje svjetski poznatih medicinskih stručnjaka koji će uvidom u njegovu medicinsku dokumentaciju izraditi drugo liječničko mišljenje i dijagnozu, te preporučiti najbolje metode liječenja.

Osiguranik se može liječiti u Hrvatskoj i u inozemstvu i to u čak 46 europskih zemalja. Ono što ovaj paket dodatnog zdravstvenog osiguranja izdvaja od sličnih ponuda na tržištu je i trošak bolničkog liječenja za teške bolesti koji je pokriven u iznosu do čak 2 milijuna eura. Na popisu teških bolesti koje su pokrivene ovim osiguranjem i liječenjem su zloćudni tumor, operacije neodređenih tumora, dobroćudni tumori mozga, operacije karotidnih arterija, operacije ugradnje premosnica, operacije srčanih zalistaka, intrakardijalni kateter, ugradnja stenta u koronarne krvne žile te operacije aorte.

Nakon sklapanja osiguranja, sve usluge iz paketa koriste se posredstvom MedUNIQE. To je dežurna medicinska telefonska služba, dostupna 24 sata, sedam dana u tjednu, s kojom osiguranik dogovara sve dijagnostičke postupke, specijalističke preglede i usluge bolničkog liječenja.

Zdravstvene usluge ugovaraju se u ugovornim ustanovama po izboru osiguranika i u terminu koji mu najviše odgovara, a za ostvarenje ugovorenih usluga nije potrebna uputnica liječnika primarne zdravstvene zaštite.

Cijena paketa ovisi o dobi osiguranika, a Platinum paket može se ugovoriti već od 182 kune mjesečno. Time zdravlje doista postaje stvar izbora i na nama je da odlučimo hoćemo li svoj novac uložiti u vrhunsku zdravstvenu uslugu ili ćemo se nadati da ćemo je ipak ostvariti za manje od onih prosječnih gotovo pola godine čekanja i da u konačnici nećemo biti dio negativne zdravstvene statistike.

