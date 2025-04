Tko koči GUP u Zagrebu? Bačić i Tomašević u žestokom okršaju...

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Joško Klisović za ponedjeljak je odgodio sjednicu Gradske skupštine zakazanu za sutra budući da još nije zaprimljena suglasnost Ministarstva prostornog uređenja na Konačni prijedlog odluke o donošenju izmjena i dopuna GUP-a Zagreba. Tu Klisovićevu odluku podržao je i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

"Podržavam odluku predsjednika Skupštine o odgodi sjednice kako bi se Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine dalo dodatno vrijeme za davanje suglasnosti na novi Generalni urbanistički plan", rekao je Tomašević te naglasio da od ministarstva očekuje da suglasnost dođe do ponedjeljka kad je krajnji mogući rok za usvajanje izmjena GUP-a.

Sjednica je odgođena za ponedjeljak, 14. travnja.

Iz Grada Zagreba podsjetili su da se, s obzirom na zakonske rokove, najkasnije sljedećeg tjedna moraju raspisati lokalni izbori, nakon čega će biti raspuštena predstavnička tijela uključujući Gradsku skupštinu Grada Zagreba.

Nakon što je Ministarstvo prostornog uređenja drugi put zatražilo dodatne ispravke prijedloga izmjena GUP-a, Tomašević je opetovao da to ministarstvo "traži dlaku u jajetu", ali i dodao da će se uskladiti s onim što je ministarstvo tražilo te "prije ili kasnije" donijeti GUP.

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić odbacio je Tomaševićeve prozivke i naglasio da GUP nije po zakonu. Objasnio je da zakon ne nalaže to što se i dalje GUP-om daje mogućnost službeniku da na privatnim parcelama traži obvezu provedbe arhitektonsko-urbanističkih natječaja.

Dodao je da ako to hoće privatni poduzetnik, Ministarstvo mu neće priječiti da provede taj natječaj, ali mu se to ne može nametnuti GUP-om, ako to zakonom nije predviđeno.

Bačić je također rekao da se ne može i ne smije ograničavati ljudima pristup lokacijskoj dozvoli tamo gdje zakon kaže da je treba izdati. Ustvrdio je da se ne može reći ljudima da se ne može izdati dozvola dok se ne napravi urbanistički plan uređenja jer je, rekao je, poznato da se ti planovi rade 10 do 15 godina.

Tomašević je naglasio da neće odustati od toga da se napravi red u urbanističkom kaosu u gradu i tamo gdje je prevelika izgrađenost pa nema ni mjesta za vrtiće i škole te zelene površine. "Imamo preveliku gustoću zgrada što narušava kvalitetu života građana da bi neki ostvarivali ekstra profit", kazao je te poručio: "Taj proces će stati i to ćemo zaustaviti i nitko nas neće u tome spriječiti. To je samo pitanje vremena".