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SUKOB OKO KLJUČNE RUTE

Tko kontrolira Hormuz? Iranci tvrde: 'Mi', Amerikanci isto

Piše HINA,
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Tko kontrolira Hormuz? Iranci tvrde: 'Mi', Amerikanci isto
Foto: Stringer
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Ranije danas jedan je general iranske Islamske revolucionarne garde u medijima ustvrdio da je 'Hormuški tjesnac zatvoren' i da njegova zemlja ima 'potpunu kontrolu nad njim'. To je NETOČNO”, poručio je CENTCOM.

Sjedinjene Države i Iran iznose oprečne tvrdnje o tome tko kontrolira Hormuški tjesnac, ključnu pomorsku rutu za globalnu opskrbu energentima.

"Sjedinjene Države i regionalni partneri jasno kontroliraju tjesnac”, objavilo je na društvenoj mreži X američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM), nadležno za vojne operacije u regiji. „Ranije danas jedan je general iranske Islamske revolucionarne garde u medijima ustvrdio da je 'Hormuški tjesnac zatvoren' i da njegova zemlja ima 'potpunu kontrolu nad njim'. To je NETOČNO”, poručio je CENTCOM.

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Hormuški tjesnac postao je jedno od glavnih žarišta sukoba između SAD-a i Irana otkako je krajem veljače počeo rat. Iran je prijetnjama i napadima na brodove uvelike poremetio promet tjesnacem, ključnim za svjetsku opskrbu naftom, plinom i umjetnim gnojivima.

Američka vojska također je napadala iranska civilna plovila te uvela pomorsku blokadu brodova koji uplovljavaju u iranske luke ili ih napuštaju. Poremećaji prometa na jednoj od najvažnijih svjetskih ruta za trgovinu energentima doveli su do rasta cijena nafte diljem svijeta.

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„Hormuškim tjesnacem trenutačno prolaze brodovi koji prevoze komercijalnu robu i energente, uključujući 20 milijuna barela sirove nafte”, objavio je CENTCOM.

Prije rata analitičari su procjenjivali da tjesnacem dnevno prolazi gotovo 19 milijuna barela nafte. Stručnjaci povećanje prijevoza energenata od kraja srpnja djelomično pripisuju širenju takozvane flote za prijevoz na kraćim relacijama. Riječ je o tankerima koji pod zaštitom američke mornarice prevoze naftu od utovarnih terminala u Perzijskom zaljevu do brodova koji čekaju izvan tjesnaca. Unatoč tome, i posljednjih su dana zabilježeni napadi na brodove u tom plovnom putu.

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