Tko može, trk na more: Vikend će biti kao stvoren za uživanje

Pretežno sunčano i u većini krajeva toplo vrijeme prognoziraju za petak iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Uz jači razvoj oblaka poslijepodne je rijetko gdje moguć pljusak.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, uglavnom na sjevernom dijelu s olujnim udarima, poslijepodne prolazno u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura zraka većinom će se kretati između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva, dok bi na krajnjem jugu mogla biti i koji stupanj viša.

Pretežno sunčano i danju ugodno toplo bit će i u subotu. Vjetar na kopnu će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 10 Celzija, na Jadranu između 13 i 17, dok će najviša dnevna temperatura i sutra biti uglavnom od 20 do 25 °C.

Slično vrijeme nastavit će se i kroz nedjelju, ali s nešto više oblaka, dok nas u ponedjeljak čeka jugo na Jadranu te nešto niža temperatura, ali i moguća kiša te grmljavina u Dalmaciji.