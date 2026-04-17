Tko može, trk na more: Vikend će biti kao stvoren za uživanje

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Grgo Jelavić/PIXSELL

Sunčano i toplo očekuje nas cijeli vikend, s temperaturama koje se penju do 25 Celzija. Tek u ponedjeljak stiže nam nešto svježije vrijeme

Pretežno sunčano i u većini krajeva toplo vrijeme prognoziraju za petak iz Državnog hidrometeorološkog  zavoda (DHMZ). Uz jači razvoj oblaka poslijepodne je rijetko gdje moguć pljusak.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, uglavnom na sjevernom dijelu s olujnim udarima, poslijepodne prolazno u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura zraka većinom će se kretati između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva, dok bi na krajnjem jugu mogla biti i koji stupanj viša.

Pogledajte vrijeme po gradovima

Pretežno sunčano i danju ugodno toplo bit će i u subotu. Vjetar na kopnu će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 10 Celzija, na Jadranu između 13 i 17, dok će najviša dnevna temperatura i sutra biti uglavnom od 20 do 25 °C.

Slično vrijeme nastavit će se i kroz nedjelju, ali s nešto više oblaka, dok nas u ponedjeljak čeka jugo na Jadranu te nešto niža temperatura, ali i moguća kiša te grmljavina u Dalmaciji.

VIDEO Šef sindikata policije koji je kupio Lexus prije par godina pjevao: 'Težak sindikalni život'
ŽIVOTE, ROBIJO

VIDEO Šef sindikata policije koji je kupio Lexus prije par godina pjevao: 'Težak sindikalni život'

To je privatna snimka iz bazena mojih roditelja na vikendici u Jasenovcu, pravdao se Jagić 2022. godine kad je snimka izašla u javnost. Telegram je sad otkrio da je kupio novi Lexu
Pucnjava u pet do 12. Hezbolah bombardirao Izrael. Prekid vatre počinje u 23 sata
IZ MINUTE U MINUTU

Pucnjava u pet do 12. Hezbolah bombardirao Izrael. Prekid vatre počinje u 23 sata

Navodi da je Bijela kuća zatražila produljenje prekida vatre s Iranom nisu točni, rekla je u srijedu glasnogovornica Karoline Leavitt, ali je dodala da razgovori o drugoj rundi pregovora s Irancima traju i da su produktivni.
VIDEO Mia iz Zadra balansira gume i pozira: 'Kod mehaničara mi svi govore 'Bravo curo!'
VULKANIZERKA I MANEKENKA

VIDEO Mia iz Zadra balansira gume i pozira: 'Kod mehaničara mi svi govore 'Bravo curo!'

Mia Galešić (18) iz Zadra bez problema diže teške gume i balansira ih. Kad završi posao i opere crnilo s ruku, nastupa na modnim revijama

