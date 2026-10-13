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Tko nakon Trumpa? Istraživanje otkriva favorite za Bijelu kuću

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Tko nakon Trumpa? Istraživanje otkriva favorite za Bijelu kuću
Foto: Elizabeth Frantz
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Novo istraživanje Financial Timesa i Focaldate pokazuje da su bivša potpredsjednica Kamala Harris i aktualni potpredsjednik JD Vance vodeći kandidati za predsjedničke nominacije svojih stranaka.

Novi rezultati ankete, objavljeni u nedjelju 11. listopada, ukazuju na potencijalne favorite za američke izbore 2028. godine. Prema istraživanju koje su proveli Focaldata i Financial Times, bivša potpredsjednica Kamala Harris i aktualni potpredsjednik JD Vance ističu se kao vodeći kandidati u hipotetskim predizborima Demokratske i Republikanske stranke, prenosi USA Today.

Među demokratima, Kamala Harris uživa potporu od 30%, dok guverner Kalifornije Gavin Newsom slijedi s 15%. Zastupnica Alexandria Ocasio-Cortez i bivši ministar prometa Pete Buttigieg izjednačeni su s 9% potpore. Na republikanskoj strani, JD Vance predvodi s 38% glasova, a slijedi ga državni tajnik Marco Rubio s 24%. Guverner Floride Ron DeSantis dobio je 9% potpore među ispitanicima GOP-a. Anketa je provedena na uzorku od 2.553 odraslih osoba u SAD-u od 2. do 5. listopada.

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Democratic candidate for the US Senate Abdul El-Sayed and former US Vice President Kamala Harris participate in a roundtable discussion on reproductive health, in Detroit
Foto: David Guralnick

Iako službene kandidature još nisu objavljene, nekoliko političara već signalizira svoje ambicije. Gavin Newsom je u rujnu za CNN izjavio da se neće kandidirati 2028. ako se Harris ponovno odluči boriti za demokratsku predsjedničku nominaciju. Pete Buttigieg je u kolovozu u podcastu rekao da je "više sklon nego nesklon" ponovnom pokušaju ulaska u Bijelu kuću. Senator Chris Van Hollen (D-Maryland) također je u kolovozu za NBC-jev "Meet the Press" izjavio da razmatra moguću kandidaturu.

S republikanske strane, senator Ted Cruz iz Teksasa potaknuo je nagađanja o svojoj ponovnoj kandidaturi za Bijelu kuću. "Nije tajna da želim biti predsjednik", izjavio je Cruz u kolovozu u podcastu guvernera Teksasa Dana Patricka. Drugi, poput Marca Rubija, nisu bili tako izravni. "Ne znam što budućnost nosi, ali trenutno nemam planova", rekao je Rubio tijekom službenog posjeta Kolumbiji u rujnu, dodavši da je 100% usredotočen na svoj trenutni posao.

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