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PIŠE: DALIBOR MILAS PLUS+

Tko nas je uvjerio da ljubav moramo zaslužiti trpljenjem?

Piše Dalibor Milas, doktor pastoralne teologije i socijalne etike,
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Tko nas je uvjerio da ljubav moramo zaslužiti trpljenjem?
Foto: Dreamstime/ilustracija
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Poslušnost, poniznost, žrtva. Lijepe riječi kojima se u religiji nerijetko opravdavaju vrlo ružne stvari

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