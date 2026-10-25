Poslušnost, poniznost, žrtva. Lijepe riječi kojima se u religiji nerijetko opravdavaju vrlo ružne stvari
PIŠE: DALIBOR MILAS PLUS+
Tko nas je uvjerio da ljubav moramo zaslužiti trpljenjem?
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Protiv jednog svećenika Gospićko-senjske biskupije podignuta je optužnica zbog šest kaznenih djela spolnog uznemiravanja drugog svećenika. Tužiteljstvo tvrdi da je iskorištavao odnos povjerenja i autoriteta. O krivnji će odlučiti sud. Biskupija je slučaj prijavila policiji i okrivljenika udaljila s dužnosti. To je ispravno i treba priznati. Ali ostaje jedno neugodno pitanje. Koliko je teško reći ne čovjeku kojemu vjerujemo, osobito kad nas godinama uče da mu dugujemo poslušnost?
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