Rad za opće dobro i 15.000 eura kazne morat će platiti bivši šef Hrvatskih cesta zbog primanja mita. Dobro su prošli i u aferi Mikroskop, Josipa Pleslić, Mamić junior...
USKOKOVI PRAVOSUDNI 'USPJESI' PLUS+
Tko prizna, prašta mu se! Sad se i Škorić nagodio, a dobro su prošli Pleslić, Mamić junior...
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Bivši šef Hrvatskih cesta Josip Škorić nagodio se s Uskokom u slučaju primanja mita za pogodovanje tvrtki Chemosignal. Osuđen je na rad za opće dobro, uz kaznu od 15 tisuća eura, a oduzeto mu je i 6000 eura za koje se vjeruje da je dobio kao mito. Kako se Škorić odrekao prava na žalbu, presuda je odmah postala pravomoćna.
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