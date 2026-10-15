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USKOKOVI PRAVOSUDNI 'USPJESI' PLUS+

Tko prizna, prašta mu se! Sad se i Škorić nagodio, a dobro su prošli Pleslić, Mamić junior...

Piše Bogdan Blotnej, Laura Šiprak,
Čitanje članka: 3 min
Tko prizna, prašta mu se! Sad se i Škorić nagodio, a dobro su prošli Pleslić, Mamić junior...
Foto: J. Regovic, I. Kralj, D. Javorovic, S. Strukic, P. Macek, L. Antunac/Pixsell
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Rad za opće dobro i 15.000 eura kazne morat će platiti bivši šef Hrvatskih cesta zbog primanja mita. Dobro su prošli i u aferi Mikroskop, Josipa Pleslić, Mamić junior...

Bivši šef Hrvatskih cesta Josip Škorić nagodio se s Uskokom u slučaju primanja mita za pogodovanje tvrtki Chemosignal. Osuđen je na rad za opće dobro, uz kaznu od 15 tisuća eura, a oduzeto mu je i 6000 eura za koje se vjeruje da je dobio kao mito. Kako se Škorić odrekao prava na žalbu, presuda je odmah postala pravomoćna.

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Komentari 41
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