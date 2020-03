Tko sam zatraži beskonaktnu karticu, platit će je do 50 kuna

Beskontaktnim karticama se manji iznos, a u Hrvatskoj je to 100 kuna, može platiti bez unošenja PIN-a, znači bez ikakvog kontakta s blagajnom i POS uređajem.

Pitali smo devet banaka koliko još ima starih kartica koje nemaju beskontaktnu funkciju, a odgovorilo ih je pet. U OTP banci kažu da 16 posto kartica nije beskontaktno, u Erste banci ih je oko 18 posto. U Addiko banci je oko četiri posto starih kartica koje nisu beskontaktne, a iz Sber i PBZ kažu da ih je vrlo malo. U Addiko, PBZ i OTP bankama navode da korisnici mogu u bilo kojoj poslovnici zatražiti novu karticu s beskontaktnom funkcijom, a kod Erste i Sber banaka to se može i pozivom u njihov kontaktni centar.

Redovita zamjena kartice, ako stara prestaje važiti se ne plaća i banka će poslati novu. No izvanredna zamjena koju korisnik zatraži, bilo da želi novu karticu ili je staru izgubio, potrgao ili je promijenio prezime, se plaća. U Erste banci kažu da zamjena važeće kartice novom stoji 25 ili 35 kuna, a jeftinija je ako PIN šalju SMS-om, a ne poštom. I u OTP banci je jeftinije ako PIN dostavljaju SMS-om, a kartica tada stoji 20 kuna, a 50 kuna je ako PIN šalju u omotnici. U Addiko i Sber nisu naveli koliko stoji nova kartica ako netko želi beskontaktnu. U PBZ-u kažu da se zamjena Maestro kartice novom Visa Inspire ne plaća.

Ograničeno banke rade po novom, prilagođenom radnom vremenu, obično u jednoj smjeni, a neke su zatvorile manje poslovnice. U banku treba ići samo ako je nešto jako hitno i neodgodivo.

Kod Addiko banke novu karticu uvijek se mora preuzeti u poslovnici, a tako je i u PBZ-u, no poslovnica se može odabrati. I u OTP banci se može odabrati u kojoj se poslovnici želi podići kartica, no to vrijedi za one koje je netko zatražio dok će kod redovite zamjene kartica će stići na kućnu adresu. Iz Sber banke će kartica stići na adresu koju imaju u sustavu.

Kod Erste banke će kartica stići doma ako je korisnik odabrao opciju dostave PIN-a SMS-om, a kod klasične narudžbe po karticu treba u poslovnicu. Tamo se uz karticu može preuzeti i PIN ili ga mogu poslati doma. I Erste banka kartice pri redovitoj zamjeni šalje doma. Nova kartica će u poslovnicu Addiko banke stići u roku od 15 dana. Kod Erste banke kartica bi trebala stići za pet do sedam radnih dana. I u OTP-u je gotova za sedam radnih dana no navode da imaju i hitnu izradu no ne i u kojem će roku tada biti dostupna. Iz PBZ-a će u Zagrebu kartica biti u odabranoj poslovnici za dva ili tri radna dana, a u ostatku Hrvatske za oko sedam dana. Iz Sber banke nisu naveli koliko se čeka nova kartica.

Iz PBZ-a su pojasnili da njihove kartice nemaju mogućnost otkazivanja beskontaktne funkcije. U Sber banci navode da onima koji ne žele koristiti beskontaktno plaćanje izdaju drugačije kartice, a ako to naknadno požele, dobit će novu karticu. I Erste banka ima dvije vrste kartica i drugačija je za one koji ne žele beskontaktnu funkciju. Kod kartica OTP i Addiko banke se može ukinuti beskontaktna funkcionalnost kartice, koja se po može ponovno uključiti u bilo kojoj poslovnici.

