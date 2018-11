Tko se kome moli? Otkrivamo kome se obraćaju političari...

"Da ima grob, došla bih mu, zapalila svijeću. I rekla bih mu: Sine, čekaj me. Živa ne mogu k tebi na nebo."

Gotovo svaki vjernik ima svojeg sveca zaštitnika, a Hrvatima je svakako najdraži sveti Antun Padovanski ili sveti Ante, kojemu se i najviše mole. I neke države imaju svoje svece zaštitnike. Među njima je i Hrvatska.

Naime, službeni zaštitnik RH je sveti Josip, svetac koji je na glasu kao veliki pomoćnik u vremenitim potrebama.

S obzirom da država ima svojeg sveca zaštitnika, a gotovo svaki vjernik svoga, 24sata su provjerila koje svece štuju hrvatski visoki dužnosnici i političari te koje molitve redovito mole. Rezultat istraživanja jest da se naši političari najviše mole svetom Josipu, Majci Božjoj i svetom Anti, a najdraže su im molitve ‘Oče naš’ i ‘Anđele čuvaru’.

Najpopularniji je sv. Josip

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović kaže nam, pak, kako najviše štuje Majku Božju.

- Kako sam odrasla na Grobniku koji je u neposrednoj blizini svetišta Majke Božje Trsatske, gdje smo često odlazili na misna slavlja, tako je i Isusova i naša majka Marija postala moja zaštitnica - kaže nam predsjednica te dodaje da je svetište Majke Božje Trsatske veže uz mladost i sjećanja kad je odlazak na misu i svečanost Velike Gospe bio svojevrsni oblik bunta protiv Jugoslavije.

S obzirom na to da joj je Majka Božja zaštitnica, ne čudi da je Kolindi Grabar Kitarović najdraža molitva “Zdravo Marijo”.

No osim Majci Božjoj, svoje molitve hrvatska predsjednica upućuje i arkanđelu Mihaelu.

- U mom kraju zovu ga sveti Mihovil i sjećam se koliko smo voljeli slaviti njegov blagdan 29. rujna - kaže Kolinda Grabar Kitarović.

Svetog Mihaela, jednog od tri arkanđela, Crkva, naime, smatra jednim od najjačih nebeskih zaštitnika. Arkanđeo Mihael je zapovjednik nebeske vojske protiv sotone i upravo će on zajedno s Majkom Božjom zadati zadnji udarac zlu, odnosno sotoni. Najjače su molitve svetom Mihaelu protiv zloga, odnosno protiv zlih duhova.

Zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić za sve svoje probleme, ali i za Hrvatsku i narod obraća se svetom Antunu Padovanskom, svecu cijeloga svijeta, kako od milja vjernici zovu svetog Antu.

- Moj najdraži svetac, moj zaštitnik je sveti Ante. Svakodnevno molim njegovu molitvu ‘Naš je život sličan lađi na uzburkanu moru: valovi neurednih strasti i oluje zlih primjera prijete našem spasenju. Divni sv. Antune, sjajnim svojim svjetlom privedi nas u luku vječnoga spasenja. Slava Ocu...’ - rekao nam je Brkić.

Njegov stranački kolega, bivši ministar vanjskih poslova i predsjednik Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora, Miro Kovač kaže kako je njegov omiljeni svetac, odnosno zaštitnik, sveti Josip.

- Svetoga Josipa štujem odavno, još dok sam bio ministrant. Jednostavno nas opčinjavaju njegova poniznost i jednostavnost - kaže Kovač.

- On je bio taj koji je svojim vrijednim rukama prehranjivao Isusa i Mariju, štitio ih i branio kroz život. Moli se svetom Josipu, zaštitniku obitelji i radnika, ne samo za sebe i svoju obitelj, kaže nam Kovač, već i za domovinu Hrvatsku. Svetog Josipa, podsjetimo, za službenog zaštitnika Hrvatske izglasao je Hrvatski sabor 1687. godine.

- Najdraža molitva mi je molitva koju nam je dao sam Isus Krist ‘Oče naš’ - kaže Kovač koji, osim svetog Josipa, posebno štuje i svetog Franju.,

Molitva nije bankomat

Sveta Mala Terezija, poznata kao najmlađa crkvena naučiteljica, zaštitnica je čelnika Mosta Bože Petrova. No nije htio otkriti zašto je upravo svetu Malu Tereziju odabrao za svoju zaštitnicu.

- Imam svoje razloge - rekao je Božo Petrov koji kaže da se sv. Maloj Tereziji ne moli za ispunjenje želja, nego zato da ga čuva i štiti.

- Molitva ne funkcionira kao bankomat - kaže Petrov kojemu je, pak, najdraža molitva “Anđele čuvaru”. Nju redovito, kaže, moli sa svojom dječicom. No svakodnevno, otkriva, moli i “Za duše u čistilištu” te mu je i ta molitva jedna od najmilijih srcu.

Inače, sveta Mala Terezija preminula je u 24. godini. Nakon što je godinu dana iza njezine smrti tiskano prvih 2000 primjeraka “Povijesti jedne duše”, popularnost Male Terezije raste takvom brzinom da uskoro zahvaća cijeli svijet. Ona je zaštitnica avijatičara, misionara, ali i filozofa, no nazvana je i sveticom rovova jer su vojnici tijekom I. svjetskog rata nosili njezine sličice i utjecali se njezinoj zaštiti, tako da je Crkva morala odobriti kovanje medaljica s njezinim likom i prije nego što je proglašena blaženom. Papa Ivan Pavao II. naziva je crkvenom naučiteljicom.

Dubravka Šuica, HDZ-ova zastupnica u Europskom parlamentu, moli se najčešće svetom Vlahu.

- Kad Dubrovčani izgube vjeru u sve, i dalje se mole našem Parcu svetom Vlahu - kaže Dubravka Šuica te dodaje kako joj je najdraža molitva ona anđelu čuvaru. No kako ima više varijanti te molitve, europarlamentarka nam je izrecitirala svoju: “Anđele moj dragi, čuvaru moj blagi, budi tebi hvala što me čuvaš mala...’.

Vjera je sastavni dio obitelji bivše gradonačelnice Knina, HDZ-ovke Josipe Rimac. Kaže kako je njezina majka cijelu obitelj zavjetovala Gospi te je Majka Božja njezina najveća zaštitnica.

Najveća zaštitnica

- Stoga mi je bila posebna čast sudjelovati u gradnji Gospine crkve u Kninu u čast Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta jer su tu prožeti vjera i Domovina - kaže Josipa Rimac te dodaje kako je, uz Gospu, odrasla i uz crkvu svetog Ante, pa tako i taj svetac ima posebno mjesto u njezinoj obitelji, kao i sveti Josip, čije ime nosi ona, ali i njezin otac.

- Zato oko ruke godinama nosim krunicu i medalju Gospe, svetog Josipa i svetog Ante kojima se molim da me čuvaju na ovozemaljskom putu. To sam prenijela i na svoju kćer - kaže Josipa Rimac koja molitve i posvete svetaca nosi uvijek sa sobom, a posebno ih je fotografirala za 24sata. Dodaje kako je u deset godina svojega mandata gradonačelnice Knina bilo puno značajnih trenutaka, ali ni jedan se, ističe, ne može usporediti s trenutkom kad je biskupu Ivasu predala ključeve Gospine crkve. Čak joj je, kaže, i glas drhtao.

- Poseban osjećaj je u meni tad tinjao. Nakon 1777. godine to je prva katolička crkva u Kninu, i to posvećena Gospi, a od temelja do posvete prošle su četiri godine. To je ponos - rekla je Josipa Rimac.

Umjesto 'halo' - hvaljen Isus

Josip Bilaver, bivši predsjednik Mladeži HDZ-a, danas pomoćnik ministra mora, prometa i infrastrukture, kaže kako je njegov zaštitnik sveti Josip, po kojem je i dobio ime.

Zašto sveti Josip? Sveti Josip je zaštitnik obitelji, zaštitnik Hrvatske i zaštitnik radnika, a osim toga, po tom svecu sam dobio i ime jer mi je rođendan blizu svetkovine svetoga Josipa. Također, sveti Josip mi je uzor jer je bio strpljiv, vrijedan i brinuo se za Isusa -kaže Bilaver te dodaje da su mu najdraže molitve “Oče naš” i “Anđele čuvaru”.

Ministar uprave Lovro Kuščević praktični je vjernik i to u svojim javnim istupima ne skriva. I na telefon se javlja s “Hvaljen Isus”. Ministar nedjeljom i blagdanima nastoji sudjelovati na misi.

- Od svetaca najviše štujem sv. Margaritu, koja je ujedno i zaštitnica Nerežišća. Posebnu ljubav gajim prema presvetoj Krvi Kristovoj, relikviji i čudu pretvorbe u Ludbregu - rekao nam je ministar uprave.

Dobar dio saborskih zastupnika ne želi javno govoriti o vjeri jer to smatraju privatnom stvari. Praktični vjernik je i predsjednik SDP-a Davor Bernardić, ali o toj temi nije bio razgovorljiv.

- Imate sve na internetu, Wikipedija - poručio nam je kratko Bernardić na pitanje o vjeri.

Otkad je postao šef SDP-a, Bernardića se više puta moglo vidjeti na misama, ne samo na polnoćki. Bernardić ide na mise u svoju župu te od toga, kako kaže, ne radi medijske spektakle. Poštuje sve vjernike i sve vjerske blagdane te ne dijeli ljude po vjerskoj ni nacionalnoj osnovi. U SDP-u ima i ateista, a jedan od njih je i Peđa Grbin.