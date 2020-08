Tko stoji iza rada Stožera i zašto ovu ekipu nitko ne nadgleda?

Analiziramo što će se dogoditi s mudrijašima na Iblerovom trgu i kakva je budućnost SDP-a, što se događa s velikom migrantskom krizom na granici s Hrvatskom i BiH...

<p>Na početku je trebalo djelovati brzo, nije niti bilo vremena za diskusiju o tome treba li i tko nadgledati rad samog Stožera. To je pitanje, međutim, već dulje opravdano, a što se sve krije iza toga istražila je Bojana Mrvoš Pavić. </p><p>Politički eksperti Boris Rašeta i Emirat Asipi analiziraju budućnost jedne stranke kojoj ne cvjetaju ruže. Uglavnom, SDP je postao stranka kojom dominiraju pričalice, mudrijaši, foteljaši, sjajno plaćeni profesionalni oporbenjaci koji vrhunac politike vide u saborskim nastupima i gostovanjima po TV emisijama. </p><p>Sad trebaju izabrati predsjednika koji će od ocvale, ispuhane, neautentične stranke napraviti partiju koja može Hrvatskoj ponuditi uvjerljivu viziju budućnosti i set kvalitetnih alternativnih politika, što se, gledajući sa strane, čini nemogućom misijom. Ipak... Idemo dalje! </p><p>Tko je odgovoran za neviđenu migrantsku krizu na hrvatskoj granici? Općinske vlasti? Županijske? Entitetske? Državne? A rješenja za problem nema nigdje na vidiku! Naš Raif Okić istražio je što se to točno dešava u Velikoj Kladuši. </p><p>Ekonomski analitičar Boris Podobnik zaključuje: “Premda je naša korupcija loša vijest za cijelu EU, dobra je za najbogatije u EU i tu sebičnost bogatih dolazi do izražaja”. </p><p>Novinarka Nina Ožegović razgovarala je s velikim književnikom Branislavom Glumcem povodom njegove nove knjige “Iza ugla, ogledalo” koji, među ostalim, ističe: “I Andrej Plenković i Zoran Milanović su veliki mali narcisi”. </p><p>Politički analitičar Ivica Relković ističe: “Ti zagrebački izbori više nisu izbori ‘protiv Bandića’. Jer Bandića više nema, a politička scena se oslobađa od HDZ-a i SDP-a”. Ovo je dio onoga što vas čeka u novom Expressu!</p>