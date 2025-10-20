Obavijesti

NIJE IMAO ZA KUPITI

Piše Helena Tkalčević,
Tko su dileri umirovljenici koji su 'pali' s drogom: Jedan tvrdi da je uzgajao za sebe, drugi šuti
Foto: PUZ

Konoplju sam uzgajao za osobne potrebe. Postalo mi je preskupo kupovati, kazao je 70-godišnjak kod kojega je policija pronašla gotovo četiri kilograma marihuane

Naši umirovljenici bave se raznim poslovima kako bi "podebljali" svoju mirovinu, a dvojica su se, sudeći barem prema onome što je u pretragama njihova doma pronašla zagrebačka policija, okrenula zaradi na proizvodnji i preprodaji droge.

Naime, zagrebački policajci su u petak, 17. listopada, u stanovima dvojice građana, u dobi od 70 i 75 godina, pronašli marihuanu, odnosno kokain. Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o D. C. (70) i M. Đ. (75).

Mlađeg policija sumnjiči da je, na neutvrđen način, nabavio sjemenke indijske konoplje, odnosno marihuane. Posadio ih je na dvije lokacije u šumi na području Zaprešića te ih je zalijevao i obilazio. Nakon što su biljke dozrele, brao je cvjetne vrhove, sušio ih, vagao i pakirao u stanu koji koristi na Trešnjevci. Pretragama su kod njega našli ukupno 3,8 kilograma konoplje.

- Sjemenke konoplje nabavio sam preko interneta, a uzgajao sam ih za osobne potrebe jer mi je postalo preskupo kupovati - branio se pred istražiteljima D. C. te naveo da mu je žao zbog svega.

Ipak, završio je u istražnom zatvoru kako ne bi mogao i dalje ilegalno "vrtlariti".

Što se tiče M. Đ. (75), u njegovu stanu na Trešnjevci pronašli su oko 42 grama kokaina u devet paketića, dvije digitalne vage i novac. Vjeruju da je nabavljao veće količine kokaina, koje je potom u stanu skrivao, vagao i prepakiravao radi preprodaje. Neslužbeno doznajemo da se na ispitivanju branio šutnjom, a već je prijavljivan zbog droge. I njemu je istražni zatvor određen kako ne bi ponovio (ne)djelo, no na 15 dana, nakon čega može biti zamijenjen istražnim zatvorom u domu ako za to bude tehničkih uvjeta.

Kriminalist Dubravko Klarić, koji ima više od 50 godina iskustva u radu na problematici suzbijanja zlouporabe droga, kaže da dob ne predstavlja limit za zlouporabu droga u bilo kojem smislu.

- Imali smo slučajeva na međunarodnoj sceni, ali i u Hrvatskoj, da su ilegalne aktivnosti članovi kriminalne organizacije znali pripisati najstarijem članu jer je to bila 'najmanja šteta'. Često tu postoji korelacija sa zlouporabom droga i u ranijoj dobi, odnosno u mladosti. Naime, proizvodnja droge ne mora biti i nije nužno vezana uz konzumaciju. Ostvarivanje imovinske koristi danas je prisutno, u smislu kriminalnog djelovanja, u različitim oblicima, pa tako i u zlouporabi droga. Nije čudno da, kad je financijska situacija u populaciji loša, određeni dio poduzme i kriminalne aktivnosti - smatra Klarić, koji je nedavno na Policijskoj akademiji promovirao novu knjigu pod naslovom "Zlouporaba droga visokorizičan društveni fenomen.. 

