Tko su ljudi koji organiziraju prosvjed: 'Naša je stranka Lika'

Tifusari, komunjare, Jugoslaveni, jugonostalgičari, četnici, HDZ-ovci, Možemovci i anti Hrvati žive u Lici, ako je vjerovati društvenim mrežama. Otišli smo ih upoznati, jer tri od osam ovih epiteta koje im zadaje dobro uigrana mašinerija na društvenim mrežama dolazi iz doba prije rođenja oko milijun građana Hrvatske, koliko ih je mlađih od 35 godina. Nas dvoje, a prekoputa stola 15 navodnih rušitelja Hrvatske. U polumračnom kafiću na gospićkom glavnom trgu, nije nam bilo svejedno. No razočarali smo se, nismo našli što smo tražili. Umjesto mitski prikazanih strašnih ljudi koji mrze sve što je hrvatsko, dočekalo nas je 16 Gospićana, što rodom, što brakom, što selidbom. Pravnici, geodeti od kojih jedan piše pjesme, doktor povijesti, sociologinja, inženjeri građevine i prometa, pčelar po imenu Ante Starčević, dvije učiteljice, umirovljeni časnik Hrvatske vojske i pridruženi član zadužen za logistiku, hrvatski branitelj. Svi oni u Inicijativi Gospić je naš dom.

Tko su zapravo članovi Inicijative?

- Uključila sam se dan nakon uhićenja u Gospiću, kad smo saznali da je tamo otpad i koliko ga je. Zvala me Daria Došen koja je odlučila sastaviti tim ljudi koji su različitih struka i za koje vjeruje da vole ovaj grad i da mogu doprinijeti rješavanju problema - govori Martina Brmbolić, inače pravnica.

24sata Gospić: Članovi nicijative Gospić je naš dom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kad je tog 15. veljače čitala vijesti, preuzeo ju je šok, sjedila je na kauču i plakala. No onda se trgnula i rekla 'Idemo nešto napraviti. Nije u nijednoj stranci, niti je ikad bila. Do sad je bila aktivna samo u planinarskom društvu Željezničar Gospić.

- Ja sam iz Gospića, a prije tri godine je došao i moj suprug Vjeko. Zaljubio se u ovaj kraj - govori. Vjeko Bušić, njen suprug, odvjetnik je koji je odrastao u Zagrebu ali je zbog nje došao u Gospić. - Došao sam zbog mira jer mi je u Zagrebu previše betona i sad se borim da tu ostanem - govori.

24sata Gospić: Članovi nicijative Gospić je naš dom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pitali smo ju je li tifusarka, partizanka i jugonostalgičarka, jer kako piše na društvenim mrežama, čovjek nikad ne može biti dovoljno siguran.

- Shvaćam da je to model koji je viđen u našem medijskom prostoru, ako želiš nekoga diskreditirati, zalijepi mu etiketu. Tvrdnja da smo mi iz Gospića komunjare i jugonostalgičari ne može biti dalje od istine jer je Gospić grad u Hrvatskoj, koji je iza Vukovara, najviše razrušen. Išla sam u školu pod granatama i više od svega smo čekali slobodu i mir da se vratimo životima - govori Martina.

Pored nje sjedi Sanja Puškarić Delač, učiteljica. Ona je predsjednica udruge Naša djeca grada Gospića. U stranci nije, niti je bila.

- Uključila sam se jer ovdje odgajam i svoje dijete i stotine drugih. Uključila sam se i jer mi je otac bio u ratu, razbolio se i dugujem ovo i njemu. Dugujem to i djeci koju odgajam, koja tu žive, koja moraju moći ovdje sagraditi svoj život - govori.

24sata Gospić: Članovi nicijative Gospić je naš dom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Godinu i pol traje njihova borba.

- Strah me od posljedica tog otpada, bilo je tu puno suza kad smo saznali što je zakopano. Već puno puta smo suprug i ja počeli razgovor o odlasku odavde, ali s druge strane, ovo je naš dom. Zašto bih odlazila iz mjesta gdje živim, gdje sam uložila svoj život? Moram pokazati i svom djetetu i drugoj djeci da se za neke vrijednosti u životu mora boriti - govori.

Kao i drugi, vidjela je komentare na društvenim mrežama, čula izjave političara i svjesna je politizacije prosvjeda.

- Meni je važno da ljudi koji su izabrani rade dobro za nas. Teško je čitati te stvari, kad ti drugi ljudi žele da skupa sa svojom djecom ostaneš kraj otpada i umreš. Šokira me da jedan čovjek drugome može tako nešto napisati - govori.

Tu je i mlada učiteljica Andrea Popović, koja se u grad svojih roditelja vratila iz Velike Gorice i tu zasnovala obitelj.

- Ljude se u Hrvatskoj uči da šute, pogotovo u manjim sredinama. Ja sam inženjer kemije i dala sam otkaz u Vodoopskrbi jer moje znanje nije bilo korišteno. Djeca su ono što me maksimalno probudilo. Većina građana šuti i misli da tako mora. To nije istina, naši glasovi nisu bezvrijedni. I to mogu naučiti svoju djecu i učenike samo primjerom. Moram zbog svoje djece, zbog svojih učenika, nešto učiniti - zaključuje.

24sata Gospić: Članovi nicijative Gospić je naš dom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pravnica Jasmina Zeba je rođena Gospićanka, ima dvije kćeri koje su na studiju i želi da se vrate živjeti u Gospić. No kao majka, nije trenutno sigurna da im to može savjetovati mirne duše.

- Bila sam članica Ličke ekološke akcije, planinarim, sportašica sam. Bilo mi je normalno da se uključim kad me Daria zvala jer je ovo najveća ugroza koja nam se dogodila od Domovinskog rata - govori.

24sata Gospić: Članovi nicijative Gospić je naš dom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

'Guraju problem pod tepih'

I njoj smeta politiziranje prosvjeda.

- Što se tiče samog problema, nikad nismo tako razmišljali, važno nam je riješiti problem. Imamo li ljudi koji su u strankama, imamo, ali to ne znači ništa. To što neki političari i stranke, institucije i vlast ovo politiziraju, mogu to shvatiti jer je to dio njihovog posla, ali ne mogu shvatiti da se pod okriljem politizacije problem otpada gurne pod tepih - govori i dodaje da joj je izvanredna sjednica Sabora samo pokazala da većina političara koristi problem i prosvjed za sebe.

24sata Gospić: Članovi nicijative Gospić je naš dom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dujo Došen, inženjer graditeljstva, uključio se na početku, kad ga je pozvala sestrična Daria. I on je bio aktivan u Ličkoj ekološkoj akciji još 2012. godine.

- Poznavajući dotadašnju situaciju funkcioniranja ove države, nisam htio da institucije tako tretiraju ovaj naš problem. Shvatio sam da bez pritiska građana nema rješenja ovog problema, ne možemo sve prepustiti institucijama - govori.

U Gospiću je sagradio kuću, ima dvoje djece i suprugu koja je Puležanka.

- Ne treba ti drugi osobni motiv kad vidiš da ti je ugrožen okoliš, da su ti tu djeca - govori Došen.

On je član stranke, ali desnog spektra, kao i Željko Devčić, također inženjer.

- Ma nema među nama Možemovaca - govori kroz smijeh.

Je li prosvjed protiv Hrvatske?

Za svaki slučaj, pitali smo ih je li ovaj prosvjed antidomoljuban.

- Ja ne znam što je to antidomoljubno u prosvjedu - govori Došen.

Željko u tim prepucavanjima samo vidi nedostatak vizije.

- Svi koji to rade, i lijevi i desni, politiziraju ovaj prosvjed jer nemaju ideju o rješenju. To je alibi odgovor. Nitko do sad nije dao konkretno rješenje, ni Plenković, ni Benčić, ni nitko drugi - zaključuje.

24sata Gospić: Članovi nicijative Gospić je naš dom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Martina dodaje: - Ispada da oni koji žele da se otpada riješimo ne vole Hrvatsku, a oni koji žele da tu ostane, vole. To su obrnute teze - govori.

Pitali smo ih što je za njih domoljublje.

- Ovo što radimo - kažu. Daria Došen, koju većina 'krivi' što su u Inicijativi, ima širi odgovor.

24sata Gospić: Članovi nicijative Gospić je naš dom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Odgovornost prema zajednici i doprinošenje zajednici u kojoj živiš. Je možda utopijski, ali to je to - govori.

Iako ih je Daria okupila, nema glavne osobe. A Daria, kako nam kažu, ne voli da ju se zove šeficom i izvan njene zone komfora je sva ova medijska pažnja.

- Ja sam među najmlađima. Dan nakon uhićenja, poslovno sam išla kod naše članice Ivane Rukavine i pričale smo da nešto moramo poduzeti - govori ova geodetkinja i dodaje: - Naša je stranka Lika.

24sata Gospić: Članovi nicijative Gospić je naš dom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ostali joj se priključuju s istom rečenicom. Ivan Brlić doktorirao je povijest na temu Like.

- Idemo zajedno srcem, pravno, za našu zemlju, naše ljude. Bez politike i konotacija, što nije jednostavno. Na tome inzistiramo - govori.

24sata Gospić: Članovi nicijative Gospić je naš dom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Anita Bušljeta Tonković doktorirala je sociologiju. Do sad nikad nije bila u nekoj inicijativi, kao ni stranci.

- Vrijeme je da si kao država priznamo da ne znamo što ćemo s našim otpadom, niti da računamo da u Hrvatsku dolazi i milijun turista godišnje - govori.

Za nju je domoljublje ljubav prema zajednici i život po principima.

- Europa je kršćanska i domoljublje je za mene taj život po nekim i kršćanskim principima. Treba poštovani svaku naciju iz koje dolaziš, a oni koji su dio ove nacije imaju i tu još jednu dimenziju koju treba poštovati - govori.

24sata Gospić: Članovi nicijative Gospić je naš dom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U početku je bilo i ljudi koji su došli vidjeti što rade, njuškati, pa cinkati vlastima.

- Sad se to sve filtriralo. Od početka smo rekli da samo želimo natjerati sve institucije da rade svoj posao. U početku su nam govorili da smo HDZ-ov projekt, sad da smo komunjare i možemovci. Mi ne možemo zabraniti nikome da se pridruži prosvjedu, ali stalno govorimo da je ovo veća priča od nas samih, ovo je toliko vrijedno i ne možemo dozvoliti da krene u krivom smjeru - kaže Daria.

Drugi geodet, onaj koji piše pjesme u slobodno vrijeme, je Vladimir Šulentić.

- Prvu večer u Zagrebu, kad sam studirao, sanjao sam Gospić i kako se moram vratiti, to je jedna opsesija ovim gradom - govori.

Šulentiću aktivizam nije stran, borio se za zelenilo u gradu, za atletsku stazu koja im je davno oduzeta, osnovao atletski klub. Ima dvoje djece i želi da ostanu ovdje.

24sata Gospić: Članovi nicijative Gospić je naš dom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Prvi put u životu sam nekidan pomislio da ću reći kćeri da se nakon fakulteta ne vraća ovdje. Gadi mi se ta moja pomisao, ne znam što bih rekao - govori.

'Ovo je borba za opstanak'

S njima su još i Željka Rukavina te Vedrana Mikez Dizdarević koje se zbog poslova nisu mogle naći s nama.

Nikica Jelić, umirovljeni časnik HV-a, dragovoljac Domovinskog rata, jedan od osnivača i prvih pripadnika službe GSS-a, ogranak Gospić, osnivač Foto kluba Gospić te slikar, nije u stranci, niti je ikad bio.

- Najstariji sam član inicijative - govori kroz smijeh.

24sata Gospić: Članovi nicijative Gospić je naš dom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nije očekivao da će se i u mirovini morati boriti za svoj grad.

- Sad je stavljena velika stigma na Liku, kako je sve otrovano, a nije. Kad se sjetim svojih kolega koji su dali živote za ovu zemlju, bude mi muka. Ljuti me indiferentnost građana. Nismo se za ovo borili - govori.

Njegov suborac, Duje Fajdić, kaže da je ta rečenica već floskula ali je istinita.

- Za ovaj grad sam se borio, za njega živim i tu ću i umrijeti - govori.

24sata Gospić: Članovi nicijative Gospić je naš dom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nije član Inicijative ali im pomaže.

- Normalno da me ganja da im pomognem, borio sam se za ovaj grad, obranio ovaj prostor i sad nam to netko želi oduzeti. Oni su to htjeli uzeti oružjem, ovi smećem - govori ovaj umirovljeni branitelj koji bi htio da njegova kći jedinica ostane u Gospiću ali zbog svega ovoga, nije siguran može li joj to savjetovati.

- Nema ni lijevih ni desnih, ovo je borba za opstanak ovog kraja, čisti patriotizam. Mi smo tad htjeli da Hrvatska bude domovina svih građana, i lijevih i desnih. Svih. Činjenica je da ovo danas nije ono u što smo mi vjerovali u ratu - zaključuje.

I tako od naše želje da upoznamo tifusare, partizane, komunjare i neprijatelje Hrvatske nije ostalo ništa. Umjesto toga, dočekalo nas je 15 ljudi koji o Hrvatskoj pričaju kao da ju istinski vole.