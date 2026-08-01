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DESECI OZLIJEĐENIH

Tlo se i dalje trese: Potres kraj Napulja najjači u 40-ak godina

Piše HINA,
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Tlo se i dalje trese: Potres kraj Napulja najjači u 40-ak godina
Foto: Salvatore Laporta
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Glavni potres i naknadna podrhtavanja najjače su se osjetili u naseljima oko Flegrejskih polja, ali su se jasno osjetili i u Napulju te na obližnjim otocima Ischiji i Procidi. Mnogi stanovnici od straha su proveli noć na otvorenom.

Niz popratnih potresa pogodio je područje oko Napulja na jugu Italije tijekom noći nakon najjačeg potresa koji je pogodio regiju u 40-ak godina. Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju (INGV) zabilježio je naknadne potrese do subote ujutro, nakon onog magnitude 4,7 u petak navečer, od kojih je jedan bio magnitude 3,8. Epicentar je bio u Flegrejskim poljima, vulkanski aktivnom području zapadno od Napulja.

Glavni potres i naknadna podrhtavanja najjače su se osjetili u naseljima oko Flegrejskih polja, ali su se jasno osjetili i u Napulju te na obližnjim otocima Ischiji i Procidi. Mnogi stanovnici od straha su proveli noć na otvorenom.

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U nekim pogođenim područjima prijavljeni su nestanci struje, a vlasti su priopćile da je od petka navečer u regiji ozlijeđena 21 osoba. Obalni grad Pozzuoli među najteže je pogođenima. Zidovi i dijelovi fasada koji su popadali uzrokovali su štetu, dok su se na nekim mjestima urušile i stijene.

Flegrejska polja, područje visoke vulkanske aktivnosti, posljednjih su godina često doživljavala niz manjih potresa, kao i nekoliko jačih podrhtavanja. Znanstvenici tu aktivnost pripisuju bradiseizmu, fenomenu u kojem podzemni tlak uzrokuje sporo podizanje i spuštanje tla.

Većina nedavnih potresa bila je relativno slaba, ali rastuća seizmička aktivnost potaknula je talijansku vladu prošle godine da odobri nove hitne mjere i planove evakuacije za stotine tisuća ljudi koji žive u tom području.

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