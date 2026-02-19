Tlo se zatreslo kod Lisabona: Potres jačine 4,1 po Richteru

Potres magnitude 4,1 zabilježen je u blizini portugalskoga glavnog grada Lisabona u četvrtak, ali čini se da nije uzrokovao ozljede niti značajnu štetu, priopćio je portugalski Institut za more i atmosferu (IPMA).

Južna lisabonska regija i Azorski arhipelag leže u seizmički aktivnoj zoni koja označava granicu između euroazijske i afričke tektonske ploče, iako je seizmička aktivnost u posljednje vrijeme relativno niska.

IPMA navodi da potres "prema do sada dostupnim informacijama nije uzrokovao nikakvu osobnu ili materijalnu štetu". U ranijoj izjavi, neposredno nakon potresa nedugo poslije podneva po lokalnom vremenu, IPMA je rekla da se njegov epicentar nalazio u blizini grada Alenquera, oko 45 km sjeverno od Lisabona, i da se dogodio na dubini od 15 km.

U kolovozu 2025. potres magnitude 5,3 pogodio je područje Lisabona, premda je njegov epicentar bio na moru u Atlantiku. Bio je najjači od 1969. godine, kada je potres magnitude 7,9 usmrtio najmanje 13 ljudi, a deseci su ozlijeđeni.

Portugalsku prijestolnicu 1755. godine razorio je snažan potres i naknadni cunami, jedan od najsmrtonosnijih seizmičkih događaja u europskoj povijesti za koji se procjenjuje da je usmrtio između 30.000 i 40.000 ljudi.