Obavijesti

News

Komentari 0
AKTIVNO PODRUČJE

Tlo se zatreslo kod Lisabona: Potres jačine 4,1 po Richteru

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Tlo se zatreslo kod Lisabona: Potres jačine 4,1 po Richteru
Foto: EMSC

Epicentar zabilježen blizu Alenquer, oko 45 kilometara od Lisabon – bez prijavljenih ozljeda i veće štete

Admiral

Potres magnitude 4,1 zabilježen je u blizini portugalskoga glavnog grada Lisabona u četvrtak, ali čini se da nije uzrokovao ozljede niti značajnu štetu, priopćio je portugalski Institut za more i atmosferu (IPMA).

Južna lisabonska regija i Azorski arhipelag leže u seizmički aktivnoj zoni koja označava granicu između euroazijske i afričke tektonske ploče, iako je seizmička aktivnost u posljednje vrijeme relativno niska.

PRATE SITUACIJU Nakon potresa: Sinj zasad bez šteta, službe u pripravnosti
Nakon potresa: Sinj zasad bez šteta, službe u pripravnosti

IPMA navodi da potres "prema do sada dostupnim informacijama nije uzrokovao nikakvu osobnu ili materijalnu štetu". U ranijoj izjavi, neposredno nakon potresa nedugo poslije podneva po lokalnom vremenu, IPMA je rekla da se njegov epicentar nalazio u blizini grada Alenquera, oko 45 km sjeverno od Lisabona, i da se dogodio na dubini od 15 km.

U kolovozu 2025. potres magnitude 5,3 pogodio je područje Lisabona, premda je njegov epicentar bio na moru u Atlantiku. Bio je najjači od 1969. godine, kada je potres magnitude 7,9 usmrtio najmanje 13 ljudi, a deseci su ozlijeđeni.

3,3 PO RICHTERU Novo podrhtavanje na jugu Hrvatske: 'Prvo se čuo jak zvuk, a onda se sve kratko zaljuljalo'
Novo podrhtavanje na jugu Hrvatske: 'Prvo se čuo jak zvuk, a onda se sve kratko zaljuljalo'

Portugalsku prijestolnicu 1755. godine razorio je snažan potres i naknadni cunami, jedan od najsmrtonosnijih seizmičkih događaja u europskoj povijesti za koji se procjenjuje da je usmrtio između 30.000 i 40.000 ljudi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'
POLICIJA NA TERENU

UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'

Kako su nam javili čitatelji, kod mjesta užasa bila su tri policijska automobila
Lijek je dostupan bogatima da smršave, ali dijabetičarima nije. Oni čekaju i do dvije godine!
OZEMPIČKA DRŽAVA

Lijek je dostupan bogatima da smršave, ali dijabetičarima nije. Oni čekaju i do dvije godine!

Novi lijekovi zaustavljaju brojne komplikacije, uštedjeli bi na liječenju naših pacijenata da se toliko ne čeka, kaže endokrinologinja Prašek.
Dabro bi otišao iz Sabora, ali uz uvjet. Pljušte reakcije: 'Pomalo sve sliči na španjolske sapunice'
PRATITE NA 24SATA

Dabro bi otišao iz Sabora, ali uz uvjet. Pljušte reakcije: 'Pomalo sve sliči na španjolske sapunice'

Saborski zastupnik Josip Dabro, nakon skandalozne snimke na kojoj pjeva stihove koji veličaju ustaškog poglavnika Antu Pavelića, najavio je da je spreman dati ostavku u Saboru, ali da za to ima i uvjete...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026