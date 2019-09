To je brački Titanic: Trune na kolektoru, prijeti ekokatastrofa

Turistički brod “Marko Polo”, koji je još 2015. potonuo u Povljima na Braču, počeo se raspadati i postoji velika opasnost da se dijelovi broda odlome i naprave štetu na obali, odnosno drugim brodovima, upozorio je vijećnik Općinskoga vijeća u Selcima Tonči Zlatar.

Još prije dvije godine ronioci su utvrdili kako je “brački Titanic” istrulio u dužini od nekoliko metara. Pretpostavlja se kako je situacija sad već pomalo alarmantna. Zlatar je zato odlučio apelirati da se problem što hitnije riješi, što bi se, kako doznajemo, uskoro moglo i dogoditi.

Kako nam je kazao lučki kapetan iz Splita Željko Kuštera, nalog za dizanje broda iz mora je stigao te bi se s izvlačenjem moglo početi krajem rujna.

- Zabrinuti smo jer brod leži na rezervnoj cijevi od kolektora i ne bi bilo dobro da se ošteti pod težinom broda. Ako se glavna cijev začepi, što nije neki nerealan scenarij, ekološke posljedice mogu biti strašne. Brod je naslonjen samo provom i krmom, prozori na njemu su razbijeni i mogu biti iznimno opasni ako netko poželi malo istraživati. Brod nije atrakcija – kaže Zlatar dodajući kako je brod propuštao dvije godine prije nego je potonuo.

Bio je usidren i zanemaren zbog sudskog spora između banke i vlasnice. Ranije je bio putnički brod, no počeo se preuređivati za turističke svrhe. Međutim, prenamjena nikad nije dovršena.

Foto: Martin Čundrić

- Brod je bio u sudskom sporu, privatno vlasništvo, a mi moramo raditi prema morskom zakoniku. Od suda smo zatražili osiguranje sudskih dokaza kako bi se brod pregledao i utvrdila vrijednost. Najmanje želimo da se nešto dogodi tijekom intervencije, što bi nama značilo velik problem – kaže lučki kapetan Željko Kuštera.

Rene Cipovec, ronilac iz tvrtke Nemo – Adria, koja je još prije dvije godine ispitivala stanje broda, kaže da je stabilitet bio narušen još u brodogradilištu jer je bio dograđivan.

- Riječ je o drvenom brodu koji je konstrukcijski zdrav. Nakon što je potopljen, mi smo pokazali interes da nam ga prodaju za jednu kunu, a mi ćemo ga dislocirati na dubinu od 16 do 25 metara o svom trošku, učvrstiti ga i od njega napraviti ronilačku atrakciju. To bi za Povlja puno značilo jer je to mjesto turistički mrtvo, a ovime bismo privukli brojne ronioce. Interes za ronjenjem je u stalnom porastu. I dok druge zemlje potapaju brodove i na tome zarađuju, mi ćemo potrošiti stotine tisuća kuna poreznih obveznika da ga izvučemo – kaže ronilac Rene Cipovec.



Tema: Hrvatska