'To je čisto zlo': Dječakovo (3) lice namjerno zalili kiselinom

Lov na napadače koji su namjerno bacili kiselinu u lice trogodišnjeg dječaka završio je uhićenjem četvorice muškaraca, osumnjičenih za udruživanje s ciljem počinjenja teških fizičkih ozljeda.

Iz još uvijek nepoznatih razloga, napadači su u subotu u popodnevnim satima zalili trogodišnjeg dječaka nagrizajućom tekućinom. Dječak je hitno prevezen u bolnicu zbog teških opeklina po licu i ruci.

Otpušten je iz bolnice na kućnu njegu, no liječnici zasad ne mogu predvidjeti kakve će biti dugoročne posljedice njegovih ozljeda. U trenutku napada, dječak se sa svojom obitelji nalazio u trgovini, javlja BBC.

Svjedoci koji su se nalazili u blizini mjesta događaja kažu da su se u jednom trenutku iz trgovine čuli vriskovi i povici, koji su ubrzo utihnuli. Nekoliko sekundi kasnije, majka dječaka je istrčala van. Vikala je da je netko ozlijedio njezino dijete i zvala upomoć.

- Šokirana žena sjela je na ulazu u trgovinu, i u suzama izvikivala: 'Moje dijete, moje dijete, što su učinili mojem djetetu...' Sjedila je tamo, sva u suzama, a ljudi su izašli iz trgovine i govorili joj da su pozvali hitnu pomoć i da će s dječakom biti sve u redu - prepričao je jedan od očevidaca.

Napadače je snimila nadzorna kamera, nosili su sportsku odjeću i sunčane naočale. Kasnije su viđeni kako izlaze iz trgovine i odlaze u smjeru centra grada. Policija je objavila njihove fotografije i zamolila građane koji su ih vidjeli ili imaju bilo kakve informacije o njima da im to jave. Potraga se sumnjivcima odvijala se jako brzo, već sljedećeg dana jedan muškarac (39) uhićen je Wolverhamptonu, dok su ostala trojica, u dobi od 22, 25 i 26 godina starosti, privedena u Londonu.

