'To je sotonsko!': Zašto je sličica na blagoslovu kuća digla paniku

Kad se u Bosanskoj Posavini digne panika zbog jedne naljepnice za blagoslov kuća, čovjek se prvo nasmije, a onda mu bude nelagodno. Ne zato što je ljudima zabranjeno imati ukus, već zato što se ukus u trenu pretvori u dogmu, a nelagoda u “sotonizam”.

Priča je jednostavna: bosanski franjevci su vjernicima za vrijeme blagoslova kuća dijelili sličice s poznatim djelom “Božić sv. Franje” uglednog i pokojnog slikara Slavka Šohaja. Dio ljudi se pobunio. Nije im “to” to. Previše drugačije. Previše moderne linije. Previše stvarnosti. I evo nas odmah u teškoj artiljeriji: “izrugivanje”, “napad na vjeru”, “sotonsko”. Kod nas je “sotonizam” postao riječ kojom se zatvara rasprava, nuklearna opcija za sve što ne liči na pobožni suvenir.

Ajde, shvaćam: nekome se slika ne sviđa. To je legitimno. Ukus je najdemokratskija stvar na svijetu: svatko ga ima i svatko je uvjeren da je baš njegov spasonosan. Ali ovdje je fascinantno nešto drugo: koliko brzo u našim crkvenim krugovima estetika postane kriterij pravovjerja. Jedna drugačije stilizirana Marija i odmah zvuči kao da je đavao konačno pronašao svoj veliki plan: kratka frizura i tamno odijelo.

A sad detalj koji cijelu pobunu čini tragikomičnom. Slika se zove “Božić sv. Franje”. I baš ovih dana papa Lav XIV. proglasio je Jubilarnu godinu sv. Franje povodom 800 godina smrti sv. Franje Asiškog. Ima li smislenijeg trenutka da franjevački obilježimo godinu? Ako je ikad trebalo razumjeti Franjinu logiku, onda je to sada.

Jer Franjina logika nije bila sterilna, nego utjelovljena. Svetost u slami. Bog u rubu. Greccio nije bio “prikladan prikaz”, nego skandal blizine: sveto spušteno u konkretno. U godini čovjeka koji je svetost vukao prema stvarnosti, mi se uzrujavamo jer nam jedna sličica nije dovoljno “standardna”, dovoljno “lijepa”, dovoljno “naša”. Kao da je Franjo bio zaštitnik urednih i idealiziranih prikaza, a ne svetac radikalne Božje blizine. Najtužniji dio je kapitulacija. Kažu: fratri nude zamjenu sličica. Kao da je Panini album u pitanju. Pastoralno praktično, ali simbolički pogrešno. Jer poručuje da je vjera toliko krhka da je može poljuljati jedna ilustracija, dok je ne poljuljaju laž, cinizam, korupcija, bahatost ili ravnodušnost prema slabima. I poručuje još nešto: da će “mir kući ovoj” najlakše doći ako se prvo uspostavi “mir ukusu ovom”.

Ovo nije samo problem Posavine. Sličan refleks posljednjih godina viđamo nažalost i u cijeloj Hrvatskoj. Kada im nedostaje lokalnih tema za „sotoniziranje“, nađu nešto u „nevjerničkoj Europi“. Tako je prije par godina dio domaćih katolika digao halabuku zbog oltarne slike u njemačkom Drolshagenu, na kojoj je kojoj je Marija prikazana suvremeno, u trapericama. I opet ista rečenica: “Ne mogu se moliti”. Zanimljivo je kako nekima ne smeta bijeli Isus s renesansnim mišićima ni anđelčići iz barokne čokolade, ali smetaju traperice. Kao da molitvu kvari tkanina, a ne srce.

Uostalom, Crkva je stoljećima bila najveći naručitelj umjetnosti. Katedrale, freske, oltari, glazba, sve je to nastajalo jer je vjera imala hrabrosti riskirati i pustiti geniju da diše. Kad se danas od umjetnosti traži samo da bude “sigurna”, dobijemo pobožni dizajn bez duše. I onda se čudimo ostalim devijacijama. Čini se da smo zaboravili banalnu, ali važnu stvar: “sviđa mi se” nije isto što i “kvalitetno je”, a “ne sviđa mi se” nije automatski isto što i “ovo ne valja”. I još manje: “ovo mi je čudno” nije isto što i “ovo je sotonsko”. Umjetnost nema zadaću biti produžetak našeg komfora, nego način da se sveto vidi iz drugog kuta, ponekad i iz kuta koji nas malo žulja.

Zato se vraćam na pitanje: koga se mi ovdje zapravo bojimo? Ne bojimo se Šohaja. Ne bojimo se ni modernog. Često se bojimo Boga koji ne izgleda kao na našim standardnim sličicama, Boga koji se ne da ukrotiti u katalog pobožnih motiva. A upravo je to Božić: Bog koji dolazi bez našeg dopuštenja i bez našeg dizajnerskog nadzora.

Legitimno je reći: “Ne sviđa mi se”. To je pošteno. Ali kad kažeš: “To je sotonsko”, onda više ne govoriš o slici, nego o vlastitom strahu. I o potrebi da vjeru svedeš na mutni znak kolektivnog identiteta, umjesto na evanđeosku slobodu.