Na komodi u dnevnom boravku stoji uramljena slika mog oca, u hrvatskoj odori s jednom nogom na stubama prilikom ulaska u avion. Pogleda prema kameri, s prkosom i odlučnošću u očima i blagim osmijehom na usnama. Ta je slika snimljena prije 29 godina i posljednja slika koja ga prikazuje prije leta na borbeni zadatak s kojeg se nije vratio. Često, ljudi koji ne znaju čija je slika, zastanu i u prvoj sekundi pogledaju prema meni i začuđeno me pitaju gdje sam se to slikao, pojasnim da mi je to otac i čujem te riječi : "Jako ličiš na njega", s ponosom i sjetom govori Mario Radoš, sin poginulog heroja Antuna Radoša.