'To ministar mora razjasniti, ja s tim nemam nikakve veze...'

Premijer Andrej Plenković u petak je komentirao prozivke na račun ministra državne imovine Gorana Marića da u imovinskoj kartici nije prijavio pravu vrijednost kuće u Živogošću.

- Ministar je sam sve objasnio, rekao je Plenković, a na pitanje je li tijekom godina trebao u imovinskoj kartici trebao promijeniti vrijednost imovine odgovorio:

- To je na njemu. Ministar je rekao da će to sam objasniti. Hoće on to. To je stvar koju on mora razjasniti, ja s tim nemam veze, javlja N1.

Komentirao je izjave IDS-ovaca Borisa Miletića i Valtera Flege koji su iskazali duboko razočarenje ponašanjem Vlade prema Istarskoj županiji, ističući da je odnos svih HDZ-ovih vlada prema Istri bio diskriminirajući, ali da nijedna vlada nije pokazala takvu aroganciju prema Istri kao ova aktualna, posebice kad je u pitanju Uljanik.

- Mislim da je taj politikantski pristup IDS-a deplasiran. Razumijem da se trude prijeći prag na izborima za Europski parlament, no ta stranka skoro nema što prigovoriti, naročito ovoj Vladi. U ponedjeljak dolazi izaslanstvo najvećeg brodogradilišta na svijetu i mislim da radimo taj napor zato što želimo pomoć Uljaniku i 3. maju, a ne da ne želimo pomoći. Prigovarati ovoj Vladi je neargumentirano, čak i neukusno, rekao je Plenković.