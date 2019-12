'To nije kompromis. Ako nas je premijer htio zavaditi, uspio je'

Frustriran sam. Osjećam se izigrano i prevarano jer cilj pregovaranja i ovog dugotrajnog štrajka nije postignut, kako to tvrde čelnici sindikata učitelja i nastavnika, kaže nam Mario Jakša, predsjednik Sindikata administrativno-tehničkog osoblja, a koji zastupa spremačice, kuhare, domare i administrativne djelatnike.

Bijesan je jer dijelu administrativnog osoblja, kao i cjelokupnom tehničkom osoblju, nisu povećani koeficijenti složenosti poslova, iako se u štrajk krenulo s ciljem podizanja svima u sustavu odgoju i obrazovanja.

- Administrativno-tehničko osoblje već je četvrti put izigrano. Još 2013. su im smanjeni koeficijenti za tri posto i nikad im nisu vraćeni. Licemjereno sad poručuju kako su se izborili povišice i za njih. Da, kroz dodatke. Oni su dodatke odbili, a nama ih nameću. Zašto? Zašto misle da za nastavno osoblje dodaci nisu bili dobri, a za spremačice, kuhare i domare jesu? Zašto mi koji odrađujemo najvažnije poslove u školi ne vrijedimo kao i nastavno osoblje i zašto mi nemamo dostojanstvo - pita se Jakša.

Njegov sindikat broji 700 članova i razočarani ovakvim razvojem situacije sigurno će pokrenuti svoj štrajk.

- Kad odradimo sve zakonske obveze, proces mirenja i ostalo, štrajk je neminovan. Nama je ova odluka neprihvatljiva. Koeficijenti nude veću plaću, kao i mirovine. A ovi dodaci vrijedit će samo do prosinca 2022. i što kad istekne taj Sporazum? Opet ostaju bez toga - kaže naglašavajući kako je početni prijedlog prosvjetnih sindikata bio povećanje koeficijenata složenosti poslova za sve radnike koji rade u odgojno - obrazovnim ustanovama.

- I to smo dobili napismeno. Naravno, od tog prijedloga se očito vrlo brzo odustalo pa se sada, kada će nastavno osoblje dobiti željeni koeficijent, izjave čelnika sindikata svode na to da spremačice, domari, kuhari za nikime ne zaostaju, a nastavno osoblje zaostaje te da za sve ostale nije moguć rast koeficijenata bez da raste koeficijent složenosti poslova svima u javnim i državnim službama, što je totalni apsurd - naglašava Jakša ističući da to nije točno te da je to čista manipulacija ova dva sindikata.

- Tehničko osoblje itekako zaostaje i treba im veći koeficijent, u suprotnom se nameće pitanje tko će uopće raditi s tako malom plaćom na tim mjestima u školama. Ono što je apsurdno je to da tehničko osoblje uređuje Uredba o koeficijentima člankom 7., koji se odnosi na učitelje, nastavnike, stručne suradnike, odgajatelje te treću i četvrtu vrstu radnika, a to su spremačice, kuhari i domari. Ako se koeficijent dizao po tom članku, onda je jasno kako se trebao dići i tehničkom osoblju te da nema osnove za ne podizanje koeficijenta i njima - pojašnjava.

Mihalinec neće podržati štrajk osoblja? 'Trebaju se izboriti'

Upitan o najavi štrajka administrativno tehničkog osoblja, šef Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec je rekao da je "čuo da je to neki sindikat za koji ne zna koliko ima članova", no da je poznato kakva je procedura za štrajk, odnosno da se mora najaviti na vrijeme, održati mirenje i tek onda ići u štrajk.

- Ako to netko želi učiniti u svakom slučaju ima pravo učiniti - smatra Mihalinec. Na upit hoće li u tome imati njihovu podršku, kratko je odgovorio: "Ne".

'Ovo nije kompromis, Plenković nas je uspio zavaditi'

Ovo je kompromis koji nije kompromis, a ako je premijer Plenković htio zavaditi sve nas, uspio je. Upravo zbog zajedništva i borbe i za prava nenastavnog, tehničkog osoblja, kuharica, spremačica, domara, dobili smo simpatije javnosti, na prosvjedu su upravo njihova prava istaknuta kao jednako vrijedna, no sad su izigrani, kaže nam Barbara Maras, profesorica i odgajateljica u Učeničkom domu Podmurvice u Rijeci.

Nakon javnog pisma u kojem je već tijekom štrajka upozoravala na nejasnoće u izračunima koeficijenata, gđa Maras je nakon objave odgovora sindikata i Vlade upozorila kako ne stoji objašnjenje pregovarača da koeficijente za tehničko nenastavno osoblje u školama nije bilo moguće promijeniti jer bi se morali mijenjati koeficijente za sve zaposlene na tim radnim mjestima u javnim i državnim službama.

- Argument je bio da nenastavno osoblje (spremačice, domari, kuharice...) ne zaostaju za ostalim javnim službama. Postoji nešto što se zove GOOGLE, a služi za traženje (ne)javnih podataka. A postoji i nešto za što sam dosad mislila da je samo sebi svrhom - Narodne novine. No, Narodne novine, a posebno Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, ipak imaju svoju svrhu. Narodne novine kažu da su koeficijenti nenastavnog osoblja u sustavu školstva niži od onih u ostalim javnim službama. Dakle - nisu jednaki! Tako se razlikuje koeficijent školske kuharice (0,776), od kuharice u ustanovi socijalne skrbi (1,004). Ista je stvar s domarima (0,776 VS 0,824), itd. - napisala je u svome postu na Facebooku Maras.

Maras je izvukla članak 7. Uredbe, na koju se poziva i predsjednik Sindikata... Spremačica u školi ima koeficijent 0,601, a domari i kuhari 0,776.

- Kao sindikat smo tražili sudjelovanje u pregovorima te vršili pritisak da sudjelujemo i zastupamo administrativno - tehničko osoblje jer ono predstavlja bitan segment svake odgojno - obrazovne ustanove, ali bez uspjeha. Sada je jasno i zašto nismo bili poželjni da sudjelujemo prilikom pregovora - poručuje Jakša.

