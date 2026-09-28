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TRUMP ODBIO MIR

'To što Iran sad nudi možda bih potpisao prije godinu dana, ali danas više ne. Pa oni gube rat'

Piše Bogdan Blotnej,
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'To što Iran sad nudi možda bih potpisao prije godinu dana, ali danas više ne. Pa oni gube rat'
Foto: Callaghan O'Hare
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Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da njegova vojska potpuno kontrolira promet Hormuškim tjesnacem. No dodaje da očekuje nove pregovore s Iranom tijekom ovog tjedna

Američka administracija odbila je prijedlog Irana za okončanje rata, rekao je američki veleposlanik pri Ujedinjenim narodima Mike Waltz. Prema njegovim riječima, iranska strana tražila je da joj se ključni ustupci naprave unaprijed, prije nego što bi uopće nastavila pregovore.

Osim toga, američki mediji pišu kako njihov predsjednik Donald Trump nije uvjeren da Iran pregovorima pristupa iskreno niti da je spreman stvarno pregovarati o završetku svog nuklearnog programa.

U središtu pregovora i rata i dalje je Hormuški tjesnac. SAD pokušava pritiskom na Iran osigurati prestanak napada na brodove koji prolaze tim područjem, a Teheran uvjetuje ponovno otvaranje plovnog puta ispunjavanjem svojih zahtjeva.

- Žele postići dogovor kako bi odmah otvorili Hormuški tjesnac jer teško gube. SAD pobjeđuje velikom razlikom, imamo potpunu kontrolu nad tjesnacem - rekao je američki predsjednik.

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Ipak, Trump je u razgovoru za Axios u nedjelju rekao da očekuje nove razgovore s Iranom tijekom ovog tjedna.

- Žele postići dogovor, ali to nije dogovor koji ja želim postići. To je ono na što bismo možda pristali prije godinu dana. Preigrali su svoju ruku - rekao je Trump.

Waltz je pritom podsjetio i na raniji pokušaj postizanja dogovora između Washingtona i Teherana, koji je u lipnju potpisan u Pakistanu. Američki veleposlanik tvrdi da je Iran potom prekršio dogovor napadima na međunarodni pomorski promet.

- Iran ga je odmah prekršio napadom na međunarodni pomorski promet, čime je prekršio međunarodno pravo. Čak 146 država pridružilo nam se u osudi tih napada - rekao je Waltz.

Iran, međutim, tvrdi da diplomatsko rješenje i dalje postoji. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi u nedjelju je poručio da se sukob može riješiti samo pregovorima.

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