Tobogan na Rabu ponovno u funkciji nakon tragedije: 'Sve je u skladu sa zahtjevima...'

Prošle godine u srpnju otok Rab je potresla strašna tragedija, u kojoj je u Loparu, u vodenom parku Aquagan, na toboganu život izgubila djevojčica od godinu i devet mjeseci, njemačkoga državljanstva, nakon što je ocu ispala iz naručja. S tri i pol metra pala je na betonsku površinu. Isti tobogan ove godine ponovno je otvoren.

O ponovnom otvaranju za 24sata oglasili su se iz Primorsko-goranske županije, navodeći da je dopuštenje za rad dao viši inspektor.

- Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje postojećeg aquagana s pratećim sadržajima u uvali Crnika, Općina Lopar sklopljen 15. travnja 2019. godine na rok od 10 godina. Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru donijela je Županijska skupština Primorsko-goranske županije. Za vrijeme trajanja Ugovora, Povjerenstvo za praćenje izvršavanja koncesija i posebnih upotreba pomorskog dobra, nije evidentiralo značajnije primjedbe na rad koncesionara, trgovačkog društva Zip-line d.o.o.

Nakon tragičnog događaja u srpnju prošle godine izvršeno je pečaćenje vodenog tobogana „Aquagun“ na području Rajske plaže u Loparu, uvala Crnika - Podrapost od strane Državnog inspektorata.

Po izdavanju inspekcijskog izvješća za vodeni tobogan u kojem se navodi da je vodeni tobogan u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 1069 - 2019 dana 03. srpnja 2026. godine, viši inspektor skinuo je traku s natpisom „DRŽAVNI INSPEKTORAT“ te je tobogan ponovno u funkciji - priopćili su iz županije.