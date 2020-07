Točan izračun: Najniže plaće rastu 38 kuna, prosječne 270 kuna, a najviše i preko 1000 kn

Oni koji imaju niske i prosječne plaće i djecu, ovo rasterećenje će malo osjetiti jer već imaju olakšice na djecu i ne plaćaju porez na dohodak. Niži porez bi se trebao primjenjivati od prvog dana sljedeće godine

<p>Unatoč krizi i predviđenom padu gospodarstva od 10,8 posto, što posredno znači i val otkaza najesen, Vlada planira smanjiti stope poreza na dohodak kako bi porasle neto plaće. Barem onima koji će ih još primati. </p><p>Sada je neoporezivo 4000 kuna plaće, a iznad toga se plaća 24 posto do 30.000 kuna, a iznad 30.000 kuna 36 posto. HDZ je obećao smanjiti te stope na 20 i 30 posto, a mi donosimo točne izračune koliko bi plaće rasle od sljedeće godine kada to bude u primjeni. Izračun su napravili analitičari Raiffeisen banke.</p><p>RBA analitičari uzeli su primjer samca u Zagrebu gdje je dodatni prirez od 18 posto, a mi smo dodatno izračunali iz toga što to znači za one koji imaju jedno ili dvoje djece. Treba napomenuti da u ostalim mjestima, koji nemaju prirez ili ga imaju u manjim stopama, iznosi su nešto drugačiji, ali omjer je veoma sličan u usporedbi s današnjim plaćama.</p><p>Samac u Zagrebu koji ima<strong> 6.000 kuna bruto plaće</strong>, sada dobije 4573 kune na svoj račun svaki mjesec kada se odbiju doprinosi i porezi. Po novom bi dobio 4611 kuna ili <strong>38 kuna više</strong>, izračunali su u RBA.<br/> Ako ima dijete, neće osjetiti porast plaće jer već uopće ne plaća porez na dohodak. Naime, s jednim djetetom je neoporezivo 5750 kuna i to kada se odbiju doprinosi. S dvoje djece je već neoporezivo 8250 kuna. </p><p>Tko u Zagrebu ima plaću od <strong>9.057 kuna bruto</strong>, na račun danas dobije 6326 kuna, što je otprilike prosječna hrvatska plaća. Od Nove godine bi to trebalo biti <strong>270 kuna više</strong>, odnosno 6.596 kuna, izračunali su iz RBA.<br/> Ako ima jedno dijete, taj rast plaće mu je manji i iznosi 168 kuna iz istog razloga kao i u prvom primjeru. Ako ima dvoje djece, plaća mu ostaje ista jer mu je već neoporezivo 8250 kuna. </p><p>Tko ima plaću <strong>15.000 kuna bruto</strong>, dobije danas mjesečno neto plaću od 9.734 kune. S novim poreznim rasterećenjem, dobivao bi <strong>378 kuna više</strong> ili 10.112 kuna, pokazuje izračun RBA.<br/> Ako ima jedno dijete, plaća bi trebala porasti 295 kuna, a s dvoje djece 177 kuna. </p><p>Treba napomenuti da niti jedan od ovih gore navedenih primjera ne plaća ni danas porez po onoj višoj stopi od 36 posto, nego "samo" po 24 posto. <br/> Kao zadnji primjer u RBA su zato uzeli one najveće plaće koje obuhvaća i druga stopa, od 36 posto.</p><p>Onaj tko ima <strong>bruto plaću od 43.000 kuna</strong>, danas dobije na račun 25.734 kune neto. S novim poreznim stopama, njima bi plaća narasla najviše, čak <strong>1. 444 kune </strong>jer bi primali na račun 27.178 kuna. <br/> S brojem djece, bi povišica bila nešto manja, ali još uvijek bi bila značajna. </p><p>Analitičari pozdravljaju ovo rasterećenje. <br/> - Smanjenje izravnih poreza na rad (u ovom slučaju stope poreza na dohodak) izravno će utjecat i na povećanje raspoloživog dohotka kućanstava i smanjenja negativnih utjecaja krize. Uz pretpostavku da se ostale čimbenici ne mijenjanju, povećanje dohotka pojedinca omogućava povećanje kupovne moći što može dovesti povećanja potrošnje te u konačnici rast prihoda od neizravnog oporezivanja, u prvom redu PDV-a koji je i najizdašniji prihod državnog proračuna – kaže <strong>Zrinka Matijević Živković</strong> iz RBA</p><p>Ministar <strong>Zdravko Marić</strong> nam je potvrdio da bi smanjenje poreznih stopa da dohodak trebalo biti prvo rasterećenje i da je plan da se počne primjenjivati od Nove godine, ali još rade kalkulacije i njegov utjecaj na lokalnu upravu čiji je prihod porez i prirez na dohodak. Inače, on ističe da 1,8 milijuna obveznika poreza na dohodak ne plaća porez zbog olakšica koje već postoje. Plaća ga oko milijun građana i na njih se odnosi ovo rasterećenje. </p><p>- Želimo porezno rasterećenje rada koje bi u normalnim okolnostima trebalo dovesti do rasta plaća – poručio je Marić.<br/> Ipak, kao što je puno puta napomenuo, Vlada ne može natjerati poslodavce da zaista i povećaju plaće. Ako zbog krize ili bilo kojih drugih razloga, nakon smanjenja poreznih stopa, poslodavci smanje bruto plaće, radnici neće osjetiti navedena povećanja. </p>