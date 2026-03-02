Točno 1895 €, dva instruktora i petak 13.: Kako sam položila vozački iz prve u Zagrebu...

Što mi je ovo trebalo. To je bila moja prva pomisao kad sam sjela za volan, kao da sam se upravo prijavila za reality show u kojem preživljavaju ljudi koji nikad nisu dotaknuli kvačilo. Do tada u životu nisam ni pokušala voziti. Ne zato što nisam imala prilike, nego jer me to toliko zanimalo. Vožnja auta mi je oduvijek bila neka mentalna obaveza koja tinja negdje u pozadini, kao alarm koji stalno odgađaš.

