Upisala sam autoškolu VBS. Na dan polaganja nisam se htjela obazirati na očekivanja i mišljenja drugih. Dala sam sve od sebe u vožnji
(BILO JE STRESNO) PLUS+
Točno 1895 €, dva instruktora i petak 13.: Kako sam položila vozački iz prve u Zagrebu...
Čitanje članka: 12 min
Što mi je ovo trebalo. To je bila moja prva pomisao kad sam sjela za volan, kao da sam se upravo prijavila za reality show u kojem preživljavaju ljudi koji nikad nisu dotaknuli kvačilo. Do tada u životu nisam ni pokušala voziti. Ne zato što nisam imala prilike, nego jer me to toliko zanimalo. Vožnja auta mi je oduvijek bila neka mentalna obaveza koja tinja negdje u pozadini, kao alarm koji stalno odgađaš.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku