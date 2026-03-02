Obavijesti

News

Komentari 2
(BILO JE STRESNO) PLUS+

Točno 1895 €, dva instruktora i petak 13.: Kako sam položila vozački iz prve u Zagrebu...

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 12 min
Točno 1895 €, dva instruktora i petak 13.: Kako sam položila vozački iz prve u Zagrebu...
24sata Zagreb: Priča o polaganju vozačke | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Upisala sam autoškolu VBS. Na dan polaganja nisam se htjela obazirati na očekivanja i mišljenja drugih. Dala sam sve od sebe u vožnji

Admiral

Što mi je ovo trebalo. To je bila moja prva pomisao kad sam sjela za volan, kao da sam se upravo prijavila za reality show u kojem preživljavaju ljudi koji nikad nisu dotaknuli kvačilo. Do tada u životu nisam ni pokušala voziti. Ne zato što nisam imala prilike, nego jer me to toliko zanimalo. Vožnja auta mi je oduvijek bila neka mentalna obaveza koja tinja negdje u pozadini, kao alarm koji stalno odgađaš.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Potvrdili smrt još jednog američkog vojnika: Obraća se Trumpov ministar rata Hegseth
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Potvrdili smrt još jednog američkog vojnika: Obraća se Trumpov ministar rata Hegseth

Nakon dva dana rata, Izrael i SAD su ubili Alija Hamneija i oko 50 političkih i vojnih čelnika Irana. Ipak, Islamska Republika ne pokazuje znakove zamora dok nemilosrdno gađa Izrael i čitav Bliski istok gdje SAD ima vojne baze
Ajatolah je mrtav, sad ide kaos! Stručnjak: 'Iran više nije isti, ono što slijedi može biti opasno'
RAT NA BLISKOM ISTOKU

Ajatolah je mrtav, sad ide kaos! Stručnjak: 'Iran više nije isti, ono što slijedi može biti opasno'

Smrt vrhovnog vođe urušava percepciju nepobjedivosti. Stanovništvo, koje je slušalo poruke o iranskoj nadmoći i zapadnoj nemoći, sada se suočava s realnošću vojnog i političkog poraza.
Iran zatvorio Hormuški tjesnac! Stručnjak za 24sata otkrio koliko može poskupjeti gorivo
KREĆE KAOS NA ROBNOJ BURZI

Iran zatvorio Hormuški tjesnac! Stručnjak za 24sata otkrio koliko može poskupjeti gorivo

Zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca rafinerije u Europi plaćaju skuplju sirovu naftu, rastu veleprodajne cijene benzina i dizela, a poskupljenje se prelijeva na maloprodajne cijene...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026