Točno ispred Plenkovića: Amerikanac izazvao incident na obilježavanju 35. godina HV-a

Tijekom svečanog koncerta povodom 35. rođendana HV-a i obilježavanja postrojavanja 'Zengi' na Kranjčevićevoj 1991., Amerikanac je upao na pozornicu i neartikulirano vikao. Incident dogodio pred štićenim osobama prve kategorije, uključujući i premijera Plenkovića.

Amerikanac je odmah uhićen, a policija je utvrdila da je riječ o 39-godišnjem američkom državljaninu s privremenim boravkom u Hrvatskoj.

Zagreb: Muškarac otrčao na pozornicu tijekom svečanog koncerta povodom 35. obljetnice ZNG-a i HV | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Iz PU zagrebačke su priopćili da se za vrijeme koncerta 'popeo na pozornicu, držeći u jednoj ruci mobitel, dok je drugom rukom mahao te na sav glas vikao i galamio', čime je narušavao javni red i mir na naročito drzak način. Redari su ga sklonili s pozornice, a policija ga je privela na kriminalističko istraživanje.

Općinski prekršajni sud u Zagrebu okrivljeniku je odredio zadržavanje koje može trajati najduže 15 dana, nakon čega je predan u Zatvor u Zagrebu', izvijestila je policija.

Stručnjak za sigurnost Bono Marjanović u Dnevniku Nove TV ocijenio je da je došlo do sigurnosnog propusta. 'Ako gledamo crno-bijelom tehnikom, tada možemo jednostavno reći da je do propusta došlo. Međutim, kada se sve druge informacije uzmu u obzir, onda bih ja to više pripisao varijanti da se dogodilo samo remećenje i narušavanje odvijanja programa svečanosti. U tom trenutku na pozornici nije bila štićena osoba prve kategorije', kaže Marjanović.