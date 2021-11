Ivica Todorić u gostovanju za RTL Direkt rekao je da mu je cilj da "pet godina borbe" okruni time da "dobijemo državu koja je sređena i s vladavinom prava" jer, kako sam kaže, on je najveći borac u Hrvatskoj protiv korupcije.

Kaže da je očekivao ovakav razvoj događaja nakon što je ostao bez Agrokora. .

- Vi znate moje prve izjave koje su bile su u tom smjeru da ja nisam ništa zgriješio, da sam napravio nešto vrlo pozitivno za Hrvatsku, da za nama nema nikakve prljavštine. U to sam bio više nego siguran - rekao je Todorić.

Već neko vrijeme Todorić spominje KPMG i Ismeta Kamala, čovjeka koji je potpisao financijsko vještačenje koje je ključni dokaz. Ista revizorska kuća radila je s izvanrednom upravom Agrokora. Todorić je objasnio pada li na tome cijeli slučaj.

- Ovako, ja nisam puno puta spominjao Ismeta Kamala, to je zadnje što je u tome predmetu došlo, iza nas je pet godina. Ja najviše spominjem Plenkovića, a onda sve ostalo. Sve je to došlo u zadnje vrijeme, sve je počelo pred ročište i onda se ustvari pojavio taj problem na koji način se sve to radilo kako se sve u Agrokoru radilo na jedna pomalo krivi i čudan način. Tako se radilo i to vještačenje i kad je došlo na stol pitanje tog vještačenja utvrdio se niz nezakonitosti koje smo mi predstavili sudu i u konačnici i u ovom trenutku imamo ovu situaciju koju danas imamo - objasnio je.

Očekuje da će pet godina borbe dovesti do sređene države s vladavinom prava.

- Smatram da se ta vladavina prava treba prenijeti na mene i da sve što je otvoreno i što mi se stavlja na teret da treba biti u skladu sa zakonom - rekao je.

'Davno bi se sve zatvorilo da je vladavina prava'

Otkrio je i što ako ga oslobode ili do suđenja uopće ne dođe.

- Ne znam koliko to javnost zna, ali ja sam bio u ovoj bitci već pet godina. Stvari su krenule od nule i danas nakon pet godina smo u nekakvoj drugoj poziciji. Davno bi se to zatvorilo da je vladavina prava. Davno se ne bi ove stvari događale u Hrvatskoj da postoji vladavina prava. S obzirom da ne postoji pomalo ti autokrati koji drže politiku, to se odnosi na Andreja Plenkovića i najbliže suradnike, onog trenutka kad se otvori to onda ja mislim da će se vrlo brzo, pazite oni preko noći neke stvari zatvaraju. Što je glavna državna tužiteljica rekla na press konferenciji: da će to sada dobiti drugi tužitelji i da se moraju upoznati s predmetom pa će se onda ponovno pokrenuti optužnica. Četiri godine im je do sada trebalo, a ona je sada rekla da će to za dva do tri tjedna napraviti - objasnio je Todorić.

Todorić na Facebooku objavljuje sve o slučaju Agrokor i pravnoj borbi. Otkrio je kako danas živi nekad najmoćniji čovjek u Hrvatskoj.

- Odlično pitanje. Ja sam praktički 24 sata posvećen svojem poslu. Ja sam 40 godina stvarao i počeo od nule. Napravio sam tvornice u čak nekoliko država i napravio sam jedan od najuspješnijih, najkonkurentnijih sustava u ovom dijelu Europe. Kada se sve to promijenilo ja sam radio od jutra do sutra. Na meni je bio jedan veliki teret. Kada mi se sve to dogodilo dobio sam jedan novi zadatak i ja u ovom novom zadatku izuzetno uživam. Ivica Todorić se ne brani, od ničega, niti hoću advokate, niti hoću obranu. Nikada nisam dao nijednog svjedoka, nisam ništa uložilo. Ništa - objasnio je Todorić.

Dodaje da apsolutno može pobijediti u ovako velikom slučaju bez odvjetnika te da mu nitko ne treba.

- Apsolutno, ne treba mi nitko! Ovih pet godina stalno radim, nema vremena za ništa. Ljudi to možda ne prepoznaju, ali ja sam najveći borac u Hrvatskoj protiv korupcije! Dakle, ja direktno napadam centar, u srce korupcije, u glavu korupcije. Direktno u Plenkovića, Marića… Četiri, pet godina napadam! - istaknuo je.

Tvrdi da ništa nije napravio.

- Od kad sam ja otišao 10.4. do danas oni nisu dali ni jednu kunu Agrokoru, ništa, apsolutno ništa! Oni nisu Agrokoru pomogli! Jedino su mu pomogli s Ramljakom, a oni su tamo došli i pljačkali. Ono što hoću kazati je da Agrokor nije trebao novaca. Agrokor je bio uspješan. Oni su vidjeli da ću im pobjeći, da me više neće moći uloviti onda su me počeli rušiti da ne izađem na londonsku burzu - dodao je.

Objasnio je i zašto je predao Agrokor državi.

'Od pepela sam stvarao tvornice'

- Ja vjerujem da vi to pitate zbog svojih gledaoca. Jer bi vas trebalo biti sram što me to pitate. Vi ste živjeli u to vrijeme u Hrvatskoj. Vi ste vidjeli na koji način su oni mene napali. Vi ste vidjeli tko je mene napao, 10.000 medijskih objava. Sve je isplanirano da se krene da se kaže da je Agrokor u problemima i da je Ivica Todorić kriminalac i onda su rekli da nisam šest milijardi platio poreza, da sam 12 milijardi na neke otoke odnio. Ma čuda sam radio, a Agrokor propada i treba ga spasiti - rekao je.

Todorić i dalje živi u Kulmerovim dvorima.

- Vi ovdje govorite o mojoj imovini. Malo je to nezgodno, ljudi opet neće vjerovati. Ja sam gore u Šestinama u toj zgradi, to su četiri vlasnika i četiri familije i kad se to razdvoji na četiri familije, ja imam četvrtinu, to je vrijednost oko pet milijuna eura i to je sva moja vrijednost. Nikad drugdje nisam imao išta. Pet milijuna eura su ogromni novci. Ja sam bio najveći poduzetnik među 200 milijuna ljudi. Ja sam od pepela stvarao tvornice.

Kada je živio u Londonu, rekao je da je trošio 15 funti dnevno.

- I dalje tako živim, a što ja mogu. Dobijem od žene doručak, dobijem ručak i dobijem večeru i 24 sata radim.

I dalje kupuje u Konzumu te dodaje da s tim nema nikakvih problema te je sve maknuo od sebe.

- Posvetio sam se da maknem tu korupcijsku hobotnicu i ja ću to napraviti. Ja jedinu snagu u Hrvatskoj imam da to srušim - istaknuo je Todorić.

'Sve sam uložio u Agrokor'

Objasnio je i da mu ne nedostaju stvari koje je imao prije.

- Ja to nikada ništa nisam imao. Ja sam sve uložio u Agrokor. Sva imovina je bila Agrokorova. Ja sam bio 24 sata u uredu. Upravljao sam sa 100 kompanija. Konkurirao sam Nestleu, Unileveru, Lidlu... - rekao je.

Na pitanje misli li da ljudi vjeruju kada kaže da je borac protiv korupcije odgovorio je - da se Plenković boji njega.

- Neka čitaju! Mi smo došli do tog trenutka da Plenković tetura. Sav se izobličio jer je svjestan. On se boji tužiteljice europske i Olafa, ali se najviše boji Ivice Todorića! - rekao je.

Istaknuo je da njega nije bilo, ne bi bilo ni RTL-a kao medija.

- Ja sam došao da tamo i izborio se da jedna strana kompanija dođe i na to sam ponosan. Evo pitajte jesam li ja ikada nazvao i rekao da se nešto ne može.