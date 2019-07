Todorići su trošili 73.733 kn na dan, a sve je to plaćao Agrokor

On vam je zaista otišao k vragu. S njim se više ne može ni razgovarati i izgubio je potpuno dodir sa stvarnošću.

Razumljiv je taj šok, svakoga na neki način pogodi gubitak tvrtke ili neki poslovni poraz, a Todorić se čini kao jedinstveni primjer. Zatvorio se gore, ne želi ni najmanje prihvatiti da je za bilo što bio odgovoran i živi u svojem svijetu. Iskreno, to i brine te mislim da bi trebao pomoć nekog stručnjaka, rekao nam je jedan poznanik Ivice Todorića.

A isto to čuli smo od još niza drugih ljudi koji su još u kontaktu s nekadašnjim Gazdom Ivicom Todorićem. Nekad najmoćnija hrvatska obitelj unazad dvije godine se raspala, više ne žive zajedno i ne komuniciraju tako često, pogodile su ih i osobne životne poteškoće, dvoje djece se razvelo. A nekad su svi zajedno živjeli u dvorcu iznad Zagreba, organizirali obiteljske zabave, a tvrtka je plaćala i pjevače koji su ih zabavljali. Posljednji veliki udarac Ivica Todorić je dobio prošli tjedan kad je završeno neovisno vještačenje dokumenata i svega onoga što se događalo u Agrokorovim knjigama.

A ovo je tek početak...

Vještak Ismet Kamal, koji radi za poljski KPMG, napravio je nalaz na 533 stranice, koji smo imali priliku pročitati. Ukratko, Kamal je potvrdio sve glavne teze tužiteljstva protiv Todorića i njegovih najbližih 12 suradnika u Agrokoru, među kojima su i sinovi Ivan i Ante. Dodatno je istragom obuhvaćeno i dvoje čelnika revizorske kuće Baker Tilly, koja je radila reviziju Agrokora. Kamal je u svojem opsežnom vještačenju u nekim slučajevima i preskočio detalje koji su se mogli vidjeti u istrazi, nije podrobno obrađivao ni dodatne malverzacije s mjenicama ni kako je Todorić prije samog pada poslao pet milijuna eura u Dubai, sve o čemu smo već pisali.

O tim radnjama provode se novi izvidi pa je vjerojatno da istraga koja tereti Gazdu i suradnike za izvlačenje i štetu Agrokoru za 1,4 milijarde kuna nije posljednja. Nalaz vještaka Kamala nedvojbeno potvrđuje tezu s kojom se krenulo u istragu na temelju prvih revizorskih izvješća - Todorić je namještao knjige i, umjesto da prikazuje da je tvrtka poslovala s ukupnim gubitkom zadnjih godina od 3,4 milijarde kuna, prikazana je dobit. Također, Todorićima je Agrokor služio kao bankomat - milijuni iz tvrtke su odlazili za njihove privatne troškove, od skupe odjeće pa do toga da su i kupnju i uređenje Kulmerovih dvora financirali Agrokorovim novcem.

- Todorić se pravi kao da taj nalaz ne postoji - kaže nam poznanik.

Ni dvorac nije platio

Vještak Kamal opisao je i kako je Todorić novcem Agrokora, a ne svojim, kupio od Europske banke za obnovu i razvoj dio dionica Agrokora. Detaljno je prikazao i kako je varao sve banke i investitore jer je prikazivao da ima na računu koncerna dvije milijarde kuna, a u biti je taj novac već otišao na razne posudbe.

Vještak je ostao zapanjen i kad je pogledao na što je to otišao novac kroz godine koji je prikazivan kao troškovi za pripremu izlaska tvrtke na burzu: novac je odlazio za plaćanje jahte, putovanja, ručkove... Iako su članovi uprave, primjerice Ivica Todorić, imali više od 70.000 kuna mjesečnu plaću, obitelj nije trošila baš ništa od toga. Sve je plaćao Agrokor, pa čak i brašno, banane ili ostale životne potrepštine, ali i skupa odijela Brioni, torbice, cipele, pjevanje Nine Badrić na zabavi, putovanja na Maldive, u Pariz, New York, Dubai, St. Moritz...

Još jedan krak izvlačenja novca išao je preko Švicarske, a ukratko glasi: Agrokor bi iz Hrvatske platio u Švicarsku novac, Todorić bi otišao i podignuo gotovinu ili su tim novcem plaćeni troškovi kreditnih kartica obitelji - supruge Vesne, sinova Ivana i Ante te samog Ivice. Todorić je u Švicarskoj na ruke podigao osobno 55 milijuna kuna, koje je onda obitelj trošila. On je reagirao rekavši da nije izvukao ni kune, ali vještak Kamal je sve precizno pobrojio.

- Mjesečna podizanja gotovine iznosila su između 50.000 i 100.000 eura - napisao je, a zatim u zaključku o tim transakcijama navodi:

- Niti jedan od navedenih troškova nije proknjižen kao potraživanja od Ivice Todorića, niti je na njih plaćen porez, niti ih je on vratio.

Ali tih 55 milijuna kuna su zaista kap u moru koliko god se apsurdno činilo. Kad se zbroji ono što su privatno trošili na račun Agrokora, samo preko Švicarske i lažnih troškova pripreme za burzu, ispada da je petero članova obitelji svaki dan trošilo 73.733 kune na račun Agrokora.

Ali u tome nije već spomenuta kupnja Kulmerovih dvora. Složenom financijskom operacijom, kao i u slučaju otkupa dionica od EBRD-a, Todorić je prikrio put novca. Kako nikakva značajna kontrola nije dolazila u Agrokor, sve je bilo “zakopano” duboko u knjigama, dok Todorić nije pao. Prvo je Agrokor digao zajam da uopće kupi Kulmerove dvore, a onda je Ivica Todorić digao kredit od 128 milijuna kuna kojim će ih otkupiti od Agrokora. Međutim, na kraju je složenom financijskom operacijom, nevažećim ugovorima i s uključivanjem tvrtke Investco sve palo na leđa Agrokora. Ali od svojih plaća Todorići nisu mogli platiti čak ni uređenje dvorca. Čak 606.000 eura otišlo je britanskom dizajneru Stephenu Ryanu iz švicarskog Agrokora. 24sata su upravo preko njegovih stranica prvi put i pokazala fotografije luksuza koji se skrivao od očiju javnosti. Čak ni ograda na dvorcu nije plaćena iz džepa obitelji nego preko Švicarske.

Sad se sve promijenilo

Radnici u Konzumu slali su pošiljke u dvorac, a na računima koje su slali u knjigovodstvo bilo je dovoljno da napišu “Gđa Iva”, “Gđa Martina”, “Dvorac”... U tim pošiljkama bilo je što su poželjeli, a obitelj nije morala gubiti vrijeme na takve trivijalnosti poput kupnje. Ako nedostaju banane, samo bi podigli slušalicu. I besplatno ih dobili. Danas je situacija prilično drukčija. Supruga Vesna, koja je ostala uz Ivicu te i dalje živi u dvorcu, sad sama odlazi na tržnicu i traži namirnice.

Kulmerov dvorac na obroncima Medvednice, sav taj luksuz zbog kojeg je Milan Bandić mijenjao i prostorne planove, danas je prilično prazan. Iako po četvrtina pripada Ivici, dvojici sinova i kćeri Ivi, samo je još kći gore te se s majkom brine o imanju i ocu. I Iva se upravo razvodi od dugogodišnjeg supruga Hrvoja Balenta te druži s prijateljicama i sluša savjete Ane Bučević, koje skupo plaća. Barem joj tvrtka Srculence nešto bolje posluje pa je lani ostvarila 111.000 kuna čiste dobiti.

Najstariji sin Ante, koji je trebao naslijediti koncern, kažu poznanici, najviše je psihološki pao nakon oca.

- U Londonu ima tvrtku za lobiranje, ali mu baš i ne ide. On se razveo i djeca su pripala supruzi, pa pati i za njima. Rijetko se vraća i komunicira s ocem i ostatkom obitelji. On je bio još najveća dobrica među njima - kaže nam drugi poznanik. Ali navodno je Ante nedavno našao i novu ljubav u Londonu, a djevojka nije iz Hrvatske, pa se i nema razloga vraćati. Najmlađi sin Ivan bio je uvijek zločesti dečko obitelji. Najraskalašeniji, sklon porocima i kocki, ali njemu, koliko čujemo, još najbolje ide.

Radi za Karisma Hotele preko srpskog poduzetnika Ljubiše Krstajića pa vrijeme provodi leteći između Beograda, Beča, Dubaija i Zagreba. Nedavno je dobio i prvo dijete sa suprugom Milicom, a širi i svoj lanac restorana brze hrane Good Food.- On je očito uspio novac staviti sa strane, gdje može doći do njega - procjenjuje još jedan sugovornik.

Mama Vesna sad sama kupuje namirnice, Anti baš i ne ide posao lobiranja u Londonu, Iva se upravo razvodi, a Ivan jedini još uživa

Optužnica tek 2020.?

Imovina obitelji je blokirana, Gazdi Todoriću i još osam računa. A on je unatoč tome živio u Londonu godinu dana, plaćao skupe odvjetnike, a i sad samo za režije trebaju deseci tisuća kuna. Neki kažu kako se vidi da su prešli na puno skromniji život te je pitanje kako će i plaćati život i obranu, dok su drugi uvjereni da negdje ima novac koji je skrio prije nego što su istrage otvorene. Podsjećaju da je primao plaću veću od 70.000 kuna mjesečno, koju uopće nije morao trošiti.

- Ma kakvo siromaštvo? On gore ima i asistenticu, a dvorac još čuvaju i zaštitari. Plaća i nekoga da mu piše objave na blogu, pa očito je da još ima novca. Ne treba se za njega brinuti - tvrdi jedan poslovni suradnik.

Drugi ističu da sve priče o Todoriću i njegovu ponašanju baš i ne drže vodu, a ljudi su šokirani samo zato što ga ranije nisu vidjeli.

- Uvijek je bio u svojem svijetu, zatvoren duboko u svoje misli i uvjeren u potpunu ispravnost onoga što radi. Čak i njegov nepovezani govor i trešnja ruku koju javnost može vidjeti u videima koje objavljuje, sve je to isto već godinama. Samo što nije javno istupao i nije se primjećivalo - upozorava drugi sugovornik, koji ističe da neće odustati od borbe. Oni koji su još na njegovoj strani napominju kako je nevjerojatno da DORH nije učinio ništa vezano uz pet dokumentiranih kaznenih prijava koje je podnio protiv Martine Dalić, Ante Ramljaka, Andreja Plenkovića i ostalih.

No iako je napokon gotov nalaz vještaka koji teško kompromitira Ivicu Todorića i obitelj, još će godine proći do bilo kakve presude. Sve to vrijeme će svi optuženi biti na slobodi. Kako saznajemo, iako je prošla godina i pol od otvaranja istrage, Županijsko državno odvjetništvo, koje je provodi, traži sad još produljenje roka do kraja godine.

Kako je predmet opsežan kao ni jedan dosad u Hrvatskoj, a terete se brojni akteri, jasno je da će proces trajati dugo. Ivica Todorić je već u 68. godini. Ako ne dočeka presudu, cijeli slučaj se raspada. Odugovlačenje će zato biti jedna od najjačih taktika svih obrana, saznajemo iz razgovora s uključenima u slučaj.

Obrana ruši vještaka

Odvjetnici će o statusu Ismeta Kamala, koji u svojem nalazu ističe kako je član Instituta ovlaštenih računovođa Engleske i Walesa te dalje navodi kako je neovisni stručnjak, raspravljati na Optužnom vijeću, gdje će pokušati dovesti u pitanje Kamala kao vještaka te uvjeriti suce kako nije riječ o vještaku i da nije ni nepristran.

Ako to prođe, bit će potrebno novo, dugotrajno vještačenje.

