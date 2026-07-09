Tomašević: Bazeni Mladosti bit će zatvoreni zbog legionele sve dok ne dođe novi nalaz

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u četvrtak je potvrdio pojavu legionele u vanjskim bazenima Mladosti, poručio je da će bazeni biti zatvoreni dok ne dođe novi nalaz, a smatra i da bi Mladost trebalo rekonstruirati ali ih u tome sprječava rješavanje imovinsko-pravnog spora.

Vanjski bazeni na zagrebačkoj Mladosti zatvoreni su u srijedu nakon što su nalazi pokazali prisutnost legionele i povišene vrijednosti trihalometana u vodi, a iz ustanove Upravljanje sportskim objektima poručili su da su bazeni odmah ispražnjeni, oprani i ponovno napunjeni te se otvaranje očekuje nakon novih nalaza.

Tomašević je novinarima u četvrtak u Gradskoj skupštini potvrdio da je u vanjskima bazenima Mladosti pronađena legionela.

"To se događa...I odmah su reagirali i ispraznili bazen, napunili su ga, očistili su ga i sad moraju čekati. Mislim da testiranje traje oko tjedan dana i dok ne dođe novi nalaz, koji vjerujem da će biti dobar, iz predostrožnosti će biti (vanjski) bazeni Mladosti zatvoreni, a ostali su otvoreni", izjavio je Tomašević.

Na pitanje smatra li da bi bazeni Mladosti trebali "malo jaču obnovu", Tomašević se složio i poručio da na tome i rade, ali da bi se to moglo dogoditi je rješavanje komplicirnog imovinsko - pravnog spora jer nisu čisti vlasnik Mladosti i zato tamo ne mogu raditi nikakvu rekonstrukciju.

"Tu postoji spor između Grada i države oko vlasništva i to je jedan od najvećih sporova imovinsko-pravnih poput Kulturnog centra u Dubravi, poput Maksimira, na kojem radimo i mislim da smo na tragu dogovora kojeg bi onda morala izglasati Gradska skupština. Nakon toga bi onda išli u rekonstrukciju Mladosti", poručio je Tomašević.

Napomenuo je da tu ne govori samo o bazenima nego i o atletskom stadionu na kojem se odražava Hanžek (Memorijal Borisa Hanžekovića).

Štampar: Negativni utjecaji na zdravlje

Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" u četvrtak su izvijestili da su "u slučaju fizikalno - kemijskih ili bioloških nesukladnih rezultata u bazenskim vodama, mogući akutni negativni utjecaji na zdravlje (iritacija sluznica oka, nosa, usta ili kože) te odgođeni kronični učinci u slučaju dugotrajnog izlaganja".

"Upravo radi zaštite najosjetljivijih među nama (osobe starije životne dobi, kronični bolesnici, djeca, imunokompromitirani,...) zakonodavni okvir za kontrolu bazenskih voda vrlo je strog. Svaka dva tjedna kontroliraju se vanjski bazeni, a unutarnji jednom mjesečno te se prije početka sezone rade opsežnije analize, uključujući legionellu", rekli su Hini u Nastavnom zavodu.

Kažu da zavodi za javno zdravstvo aktivno pomažu upraviteljima bazena provoditi popravne radnje, kako bi osigurali ispravnost bazenske vode. Osposobljeni djelatnik Zavoda uzima reprezentativni uzorak s najkritičnije točke suprotno od ulaska vode, čime se osigurava da je rezultat pokazatelj stanja u cijelom bazenu.

Objasnili su da razlog pojave bakterije legionelle u bazenima može biti prevelik broj kupača u odnosu na kapacitet bazena, temperatura bazenske vode, količina organske tvari u vodi i slično. Zbog toga i kupači i upravitelji bazena imaju odgovornost držati se preporuka vezano za higijenu i provoditi pojačane mjere održavanja čistoće na bazenskim kupalištima.