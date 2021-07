Nitko me iz USKOK - a nije tražio nove informacije. Mi smo dali neke naloge uredu za reviziju. Ako nađemo neke nepravilnosti, sve ćemo dati PNUSKOK-u, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Dodao je kako ne može reći koliko su dokumenata već dali PNUSKOK-u, a komentirao je i preminulog poduzetnika Nenada Bukoveca, koji je, kao što smo jučer pisali, pokušao naplatiti radove koje je usmeno dogovorio s Patrikom Šegotom, uhićenim bivšim šefom podružnice Zagrebačkog Holdinga, Gradska groblja.

- Taj preminuli poduzetnik je bio i u zgradi Gradske uprave. Pokušao je doći do naplate potraživanja od Gradskih groblja, međutim nisu postojali nikakvi dokumenti prema kojima bi se to naplatilo. Banuo je u ured zamjenika Korlaeta i izložio svoj slučaj. Međutim, nema papirologije po kojoj bi se naplatio. On ga je uputio dalje u službe. Korlaet se kasnije raspitao u Holdingu o čemu se radi gdje su mu rekli a nema jednostavno dokumentacije o tim radovima - rekao je Tomašević komentirajući kako je istraga trajala neko vrijeme. Dodao je kako je Bukovec Korlaetu u ured banuo dva puta.

Kratko je prokomentirao i Patrika Šegotu te rekao kako će on na sudu dokazivati svoju nevinost.

- Zagrebparking je podružnica Zagrebačkog Holdinga tako da će uprava Holdinga odlučiti o osumnjičenim zaposlenicima te tvrtke. Kako sam ja odlučio o zaposlenicima Grada, tako će oni i ovo - odgovorio je Tomašević na pitanje hoće li Patrik Šegota ostati zaposlenik Zagrebparkinga nakon jučerašnjeg uhićenja.