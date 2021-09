Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević zakazao je konferenciju za novinare u 11 sati u Gradskoj upravi.

Jedna od tema zasigurno će biti i ponovno pucanje cijevi na Trešnjevci. U samo dva dana na Selskoj je dva puta pukla cijev. Voda se nekontrolirano izlijevala, promet je u kolapsu, kolnik je oštećen, a stradali su brojni objekti, suterenski stanovi, a danas i škola.

Tomašević je jutros sa svojim zamjenikom Lukom Korlaetom izašao na teren.

- Radi se o istom magistralnom cjevovodu koji je jedan od najbitnijih za opskrbu vode cijelog zapadnog dijela Zagreba. Nažalost, on je iz 64. godine. Uz Selsku je bila povećana izgradnja, a razvoj te stanogradnje nije pratio dovoljno razvoj infrastrukture. Prije dva dana, kada je nastalo prvo puknuće, upozoreni smo da bi moglo nastati još jedno dodatno puknuće jer dolazi do dodatnih naprezanja nakon što se manipulira sa samim magistralnim vodom kad se zatvara voda da ne bi došlo do većih šteta - objasnio je jutros Tomašević uzroke novog puknuća cjevovoda.

Rekao je kako je projektna dokumentacija za obnovu cjevovoda spremna te kako se radi o investiciji od oko 80 milijuna kuna, a sredstva za to mogu se povući iz EU fondova.

Uživo: Presica Tomislava Tomaševića

- Ispričavamo se svim građanima u Selskoj ulici. I institucijama koje su pretrpjele štetu - započeo je Tomašević obraćanje.

- Najgore je prošla škola te stan od domara. Postoje police osiguranja, a građani koji su imali štetu mogu je prijaviti i Holding će to pokriti od police osiguranja - rekao je Tomašević o pucanju cijevi na Trešnjevci.

- Cjevovod je bio pod jačim naprezanjem zbog događaja od nedjelje te je zato vjerojatno došlo i do ovog novog pucanja. Želim se ispričati građanima koji su danas putovali na posao jer su sigurno imali neugodnosti zbog prometa - rekao je Tomašević.

Gradonačelnik se osvrnuo i na stravično ubojstvo u Mlinovima. Pozvao je da se zaštiti obitelj te da su pružili pomoć vrtiću i školi te zamolio da se poštuje pogreb djece i da se ne otkrivaju fotografije i lokacija.