NEMA POSKUPLJENJA

Tomašević: 'Cijena vode za Zagrepčane ostaje ista i u 2026.'

Piše Bojana Mrvoš,
Povećani troškovi života u 2024. godini | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

U javno savjetovanje upućen je prijedlog novog cjenika vodnih usluga u Zagebu, prema kojem poskupljenja vode neće biti ni u 2026.

Građanima Zagreba računi za vodu neće rasti - Vodoopskrba i odvodnja (ViO) uputila je u javno savjetovanje prijedlog novog cjenika vodnih usluga prema kojemu poskupljenja vode neće biti ni sljedeće godine.

“I dok u drugim gradovima u Hrvatskoj cijene vode rastu, u Zagrebu se one za građane nisu mijenjale više od četiri godine naše uprave unatoč inflaciji, a neće se mijenjati ni u 2026. godini. Zahvaljujući našoj odluci da raskinemo koncesijski ugovor za pročistač otpadnih voda, sad smo u poziciji usmjeriti novac koji je ranije išao koncesionaru u pokrivanje rasta troškova poslovanja te u dodatna ulaganja u vodnu infrastrukturu”, rekao je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba.

Zagreb: Dodjela nagrade Luka Ritz "Nasilje nije hrabrost"
Zagreb: Dodjela nagrade Luka Ritz "Nasilje nije hrabrost" | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prijedlogom cjenika ujednačava se i način izračuna cijene vodnih usluga između različitih kategorija poslovnih korisnika, sukladno Vladinoj Uredbi o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga.

“ViO ispostavlja račun koji se sastoji od cijene vodne usluge i od naknade za razvoj. Sukladno Uredbi, svaka jedinica lokalne samouprave mora imati jednaku cijenu vodnih usluga, što je novim prijedlogom cjenika postignuto, dok se iznosi naknada za razvoj mogu razlikovati, sukladno razvojnim planovima i odluci svake jedinice lokalne samouprave”, istaknuo je Marko Blažević, direktor Vodoopskrbe i odvodnje.

Prijedlogom novog cjenika ujednačava se cijena vodnih usluga na cijelom uslužnom području ViO-a, koje obuhvaća gradove Zagreb, Samobor, Jastrebarsko i Svetu Nedelju te općine Stupnik, Klinča Sela i Žumberak.

Prijedlog će biti u postupku javnog savjetovanja do 11. prosinca.

