Tomašević: Danas se otvara podvožnjak na Slavonskoj

Tijekom dana bit će otvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji, nakon što su završeni svi ključni radovi, uključujući asfaltiranje i postavljanje signalizacije, najavio je u subotu gradonačelnik Tomislav Tomašević na akciji čišćenja jezera Sopnica Kako je rekao, podvožnjak nije bio asfaltiran deset godina, a sada je obnovljen u sklopu radova koji su dijelom bili odgođeni zbog sigurnosnih razloga. "Nismo mogli asfaltirati dijelove koji su bili nesigurni za radnike, morali smo pričekati potrebna odobrenja", rekao je Tomašević, dodavši da se trenutačno dovršava signalizacija.

Podvožnjak je bio zatvoren nakon požara u kompleksu Vjesnika krajem prošle godine.

Podvožnjak na Slavonskoj aveniji pored zgrade Vjesnika bit će pušten u promet danas oko 13 sati, nakon što su početkom ovog tjedna nadležne službe Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine potvrdile da su ispunjeni sigurnosni uvjeti za njegovo ponovno otvaranje. Tijekom ovog tjedna, Grad Zagreb završio je radove obnove kolnika podvožnjaka, uklonio privremenu regulaciju prometa te postavio novu horizontalnu i vertikalnu signalizaciju.

- Podvožnjak je asfaltiran s 1500 tona asfalta, uklonjena je prethodna i uspostavljena nova prometna signalizacija. Postavljen je novi sloj asfalta po cijeloj dužini podvožnjaka, uključujući i prilazne rampe. Iskoristili smo trenutak dok je Slavonska avenija bila zatvorena da se kompletno asfaltira prometnica, prije njenog ponovnog puštanja u promet - rekao je Marko Velzek, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost.

Pripremni radovi na podvožnjaku započeli su 17. ožujka i obuhvatili su uklanjanje starog asfalta na zapadnoj rampi i unutar podvožnjaka, ugradnju novog nosivog sloja te sanaciju slivnika, rešetki i poklopaca komunalnih instalacija. U završnoj fazi postavljen je habajući sloj asfalta na cijeloj dionici te je iscrtana prometna signalizacija. Obuhvaćena je dionica duga oko jednog kilometra, odnosno približno 14.000 m2 kolnika s četiri prometne trake.

Dok je podvožnjak bio zatvoren, privremena regulacija prometa bila je uspostavljena kroz niz složenih zahvata – od izmjena signalizacije i semafora do građevinskih prilagodbi i postavljanja betonskih zapreka. Povratak na redovni režim i vraćanje lijevih skretača na semaforiziranim raskrižjima zahtijevao je njihovo postupno uklanjanje i ponovno usklađivanje sustava.

Tijekom današnjeg dana, sjeverni kolnik Slavonske avenije (gornja razina) na dijelu od ulice Vrbik XIII do Savske ceste privremeno će biti zatvoren, kako bi se uklonili montažni elementi i ugradili betonski rubnjaci uz prošireni dio ceste. Postojeće dimenzije prometnice i izvedene premosnice pritom će se zadržati, kako bi se i ubuduće, prema potrebi, mogla brzo uspostaviti privremena regulacija prometa u slučaju ponovnog zatvaranja dijela podvožnjaka.

Otvorenje nadvožnjaka te aktivnosti na uklanjanju postojeće regulacije također uvjetuju izmjene u prometovanju autobusne linije 107 (Jankomir-Žitnjak), a detaljnije informacije o tome dostupne su na internetskoj i facebook stranici ZET-a.