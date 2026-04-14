Tomašević: Kada inicijativa 'Hod za život' dostavi dokumentaciju, tada će i dobiti svoju dozvolu

Inicijativa Hod za život prozvala je ranije zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića nakon što im je uskratio dozvolu za pozornicu na Trgu bana Jelačića za 9. svibnja. Tomašević je danas na konferenciji za novinare govorio o tome, prenosi HRT.

- Taj Dan je Dan Europe i na Trgu bana Jelačića bit će događaj koji organizira Grad Zagreb. Međutim, zatražili su alternativnu lokaciju na Zrinjevcu kojom ne upravlja Grad Zagreb direktno, nego gradska ustanova koja se zove Priroda Grada Zagreba - rekao je Tomašević pa nastavio:

- Tamo je već i prošle godine bio dozvoljen koncert i vjerujem da će biti i sada dozvoljen, međutim mora inicijativa Hod za život dostaviti svu potrebnu dokumentaciju. Kada to dostave, dobit će dozvolu. Tako je bilo i prošle godine, tako će biti i ove godine.

Uz to, dodao je da nije neuobičajeno to da se organizatore koji traže korištenje javne površine traži popis izvođača

- Sve zato da se provjeri i procijeni je li veličina površine primjerena s obzirom na izvođača koji će održati koncertu za koji se traži dozvola - istaknuo je.

Kratko se osvrnuo i na zastave.

- Odavno smo donijeli tu odluku i dalje smo na sudu i ta odluka vrijedi, osim ako sud ne dokaže drugačije. I još jedna stvar, što se tiče njihovih kritika da nisu dobili dozvolu za promet, bit će riješena ovaj tjedan.