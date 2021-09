"Često mi ljudi na ulici izražavaju podršku, iskazuju brigu za nas, razumijevanje - i nadu", napisala je ovoga vikenda na Facebooku Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića.

Danas je istu "brigu i razumijevanje" iskazao i Petar Pripuz. S optuženičke klupe.

"I novom gradonačelniku smo ponudili posao da bez naknade skladištimo otpad čime pokazujemo svoju društvenu odgovornost da pomognemo ovom gradu", izjavio je poznati poduzetnik na jutrošnjem suđenju u aferi Agram koja se razvlači već osmu godinu.

Optuženi poduzetnik, inače vlasnik tvrtki za odvoz i zbrinjavanje otpada koje godinama rade sa Zagrebom i koji se prijavio na nedavni natječaj za odvoz biootopada, počeo je iznositi obranu u postupku u kojem ga se tereti da mu je Milan Bandić namještao poslove s gradom.

A glavna teza njegove obrane bila je da je on Zagrebu činio uslugu.

"Osigurao čisti grad"

"Tih dana na ulicama Zagreba vladao je kaos jer se otpad nije odvozio, građanima Zagreba morao se osigurati čisti grad", kazao je Pripuz. "Kada su me zvali iz Zagrebačkog holdinga pristao sam se uključiti iako sam znao da ću imati problema. Posao sam te 2013. godine napravio po cijeni znatno nižoj od tržišne".

A sada istu taktiku ima s novom gradskom administracijom.

Prema pisanju medija, Pripuz je na aktualni natječaj za odvoz bioootpada dao ponudu koja je 2,8 milijuna kuna povoljnija od konkurentske, koju se pak povezuje s tvrtkama u kojima je djelovao Pripuzov sin.

Pripuz se, dakle, na suđenju prikazao kao dobročinitelj koji je pomagao Zagrebu i njegovim građanima, više nego prijatelju Bandiću koji mu je dao posao. A sad se prikazuje kao altruist koji želi pomoći Tomislavu Tomaševiću i novoj vlasti u Zagrebu.

Nema sretnog ishoda

Tomašević se pak našao pred odlukom koja za njega nema sretan ishod: ili će prihvatiti ponudu Bandićeva prijatelja s optužnicom na vratu, ili će prihvatiti skuplju ponudu i tako prekršiti obećanje o racionalnom vođenju Zagreba, ili će poništiti natječaj i tako otežati odvožnju problematičnog biootpada.

Tomaševićeva zamjenica bila je poetična u svom statusu. Pohvalila se kako je na putu u upravu dobila "jedno iskreno i prekrasno Sretno!" dok se mimoilazila biciklom, a u tramvaju je čula "Sredite ih sve!". "Kao da je gradonačelnik Eliot Ness", napisala je Dolenec.

I treba li zaista Tomašević biti Eliot Ness?

Naročito kad ima posla s poduzetnicima s optuženičke klupe.

I tako, Zagreb je doživio obrat: od gradonačelnika pod optužnicama dobio je gradonačelnika koji bi trebao biti policajac.

Smeće i optužnice

Naravno, posao gradske vlasti je da se, banalizirano do kraja, bavi odvozom smeća. Ali što ako u tom odvozu smeća ima posla s poduzetnicima u sukobu sa zakonom?

Milan Bandić branio se svojedobno da on "nije Batman", premda se trudio ostaviti dojam da je sveprisutan i svemoćan. Tomašević nije Eliot Ness, iako njegova zamjenica citiranjem poruke "Sredite ih sve" šalje poruku da novi gradonačelnik čisti mafiju u Zagrebu.

Tomašević na početku čak i tako ponašao. Zahvaljivao je Uskoku i Državnom odvjetništvu na čišćenju koruptivne situacije u gradskim tvrtkama, kao i na nedavnim uhićenjima u gradskoj upravi, a sada bi mu Uskok i druge institucije trebale pomoći u rješavanju ostalih problema.

Možda i odvožnje otpada.

Više poslanje

Dolenec je na Facebooku htjela poručiti kako Tomašević i Možemo! uživaju veliku podršku građana, ali još više od toga, da imaju nekakvo više poslanje u vođenju Zagreba, a ne samo komunalnu ulogu ili ulogu javnog servisa.

Ali to je poručio i Petar Pripuz na jutrošnjem suđenju. On također poručuje da čisti Zagreb u interesu građana, po nižoj cijeni, uz gubitak, na vlastitu štetu. On je altruist. Spasitelj Zagreba.

Kao i Tomašević.

Kako onda Zagreb uopće može propasti kad ga takvi spašavaju?

Zvuči kao paradoks

S tom razlikom da Pripuz zna što radi kad daje Tomaševiću ponudu koja se ne može odbiti. Tomašević i njegovi suradnici moraju pronaći način kako da vode Zagreb: s jedne strane, čiste korupciju uz pomoć Uskoka, a s druge, da čiste otpad uz pomoć Pripuza.

Zvuči kao paradoks. A zapravo je surova Tomaševićeva zbilja.

Ako je Pripuz prije osam godina "strahovao da će imati problema" ukoliko prihvati poziv Holdinga da preuzme posao skupljanja i zbrinjavanja otpada, Tomašević danas ima razloga strahovati što će biti ako uđe u posao s Pripuzom. Pa čak i ako ga odbije.

Jer u oba slučaja neće više biti dirljivih susreta i izraza podrške građana Tomaševićevoj vlasti u tramvaju i na biciklu.