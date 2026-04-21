Tomašević najavio Bajs 2.0: Više bicikala i više vremena, novi modeli za prijevoz tereta

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević predstavio je nove planove za sustav javnih bicikala Bajs, a nakon uvodnog izlaganja nastavio je odgovarati na pitanja novinara. Uz njega je bio i pročelnik Andro Pavuna. Grad najavljuje novu fazu projekta pod nazivom Bajs 2.0, s naglaskom na širenje i prilagodbu usluge sve većem broju korisnika. - Uoči Dana Planeta Zemlje predstavljamo novosti uz uslugu Bajs koju smo nazvali Bajs 2.0. Kontinuirano raste broj korisnika, a sad tijekom proljeća bilježimo i jači porast. Imamo preko 70 tisuća registriranih korisnika - što je grad veličine Zadra. Imamo preko pola milijuna najmova - rekao je Tomašević. Dodao je i kako su korisnici u pola godine prešli više od milijun kilometara, što je usporedio s udaljenošću većom od puta do Mjeseca i natrag. U pojedinim danima bilježi se i do deset tisuća najmova.

Grad planira povećati broj bicikala za čak 50 posto, a dodatnih tisuću komada trebalo bi stići nakon ljeta. Uz to, mijenjat će se i raspored stanica kako bi bicikli bili dostupniji po kvartovima.

Novost je i produženje trajanja vožnje u okviru pretplate – s dosadašnjih 30 na 45 minuta. Također, obavezna pauza između najmova skratit će se s 30 na 20 minuta, uz mogućnost nastavka vožnje odmah uz nadoplatu.

U planu je i pilot-projekt teretnih bicikala.

Pavuna je istaknuo kako interes građana ne jenjava.

- Oduševljeni smo s brojem najmova - preko pola milijuna. Bajseve možemo vidjeti i po zimi i po kiši. Imamo kontinuiran rast, a očekujemo da će travanj nadmašiti ožujak - rekao je.

Naglasio je i problem nedostatka slobodnih bicikala zbog velike potražnje, što je jedan od razloga za širenje sustava. Najavio je i povećanje broja bicikala s dječjim sjedalicama.

Grad će otvoriti 28 novih stanica, dok će njih 12 biti uklonjeno zbog slabog korištenja. Nove lokacije birane su i prema navikama korisnika, uključujući mjesta gdje se bicikli često ostavljaju izvan stanica.

Pilot-projekt cargo-bicikala testirat će se u četiri gradska kvarta. Namijenjeni su prijevozu tereta, djece ili odlascima, primjerice, u reciklažna dvorišta. Takvi bicikli vraćat će se na početnu stanicu, a cijena će biti subvencionirana, ali viša od standardne.

Uvodi se i nova godišnja pretplata od 45 eura koja uključuje 45 minuta vožnje, što bi trebalo riješiti problem korisnika kojima je dosadašnje vrijeme bilo prekratko.

Na pitanje o infrastrukturi, Pavuna je potvrdio da se planira dodatno širenje biciklističkih staza u Zagrebu.

U nastavku konferencije Tomašević se osvrnuo i na dojave o bombama u školama.

- Što se tiče broja škola, nemamo detaljne informacije jer to objedinjuje policija. No ovo nije prvi put. Bilo kakve lažne dojave su kazneno djelo. Najoštrije to osuđujem jer to ometa svakodnevnicu, a najgore je kad se unosi nemir među djecu - poručio je.

Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec govorila je o naknadama i uslugama za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama.

- Trenutno imamo preko 27 tisuća korisnika naknade. Nikad u povijesti grada nije bilo toliko naknada, ali ono što je teže razviti su usluge - rekla je, dodajući da je broj korisnika usluga višestruko povećan.

Istaknula je kako se šire kapaciteti, uključujući nove prostore i ambulante, te da je proračun za određene programe utrostručen i iznosi 195 tisuća eura.

Govoreći o organizaciji ljetovanja za djecu s teškoćama, naglasila je složenost procesa.

- Teško je pronaći takvu uslugu jer nije riječ samo o smještaju, već i o osiguravanju stručnog kadra i medicinske skrbi. To je kompleksna usluga, ali naći ćemo način da je omogućimo - poručila je.