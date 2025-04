Tomašević: 'Naravno da su mi prijetili, ali neće me zaustaviti'

Mislim da smo samo tri dana skupljali potpise. Par dana je bilo dovoljno da skupimo preko osam tisuća potpisa. Kad smo gledali u javnom prostoru, bila je neusporedivo veća gužva na našim štandovima nego kod drugih i mislim da je to najbolja anketa, govorio je o kampanji za gradonačelnika Zagreba Tomislav Tomašević.

U razgovoru za N1 prokomentirao je dosadašnji mandat.

- Nas je dočekalo 4 milijuna eura na računu, a trebalo nam je 44 milijuna eura – 11 puta više u 3 tjedna samo da platimo plaće i da ne nastane potpuna panika i bankrot grada jer se šest mjeseci kasnilo s plaćanjem dobavljačima. Sve smo to uspjeli prebrojiti u rekordnom roku, stabilizirati financije, vratili taj akumulirani deficit, prepolovili dug grada, prepolovili dug Holdinga prema bankama i uspjeli povući EU fondove u rekordnom iznosu – 150 milijuna eura 2023. godine, što je pet puta više od rekordne 2019. - ispričao je Tomašević.

Prokomentirao je cijeli slučaj oko Mile Kekina.

- DORH nije tražio ni pritvor, on je pušten isti dan. To je sve bila predstava za javnost. Pa kako to može biti slučajnost. Što je to, jedan naprema milijun? Nije to slučajno Mile Kekin i nije slučajno da u stanu saborske zastupnice koja taj dan glasa o povjerenju glavnom državnom odvjetniku”, tvrdi Tomašević i dodaje kako je time dodatno narušeno povjerenje građana u institucije - rekao je.

Spomenuo je i aktivne projekte u gradu poput novih tramvaja, proširenja pruge, izgradnje stadiona u Kranjčevićevoj, a dotaknuo se i prijetnji koje je dobivao.

- Naravno da su mi prijetili, sve ozbiljne prijetnje prijavljujem policiji, ali to nas apsolutno neće zaustaviti.