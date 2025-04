Tomašević: Nobilo vodi političku kampanju da bi mogao graditi nebodere uz Savu

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je u subotu kako je na Hipodromu bio potreban pojačan angažman zaštitara kako se tamo ne bi vratio Enimark Ponjević koji je ilegalno okupirao trećinu Hipodroma te gradsku dvoranu na Vrbiku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:13 Tomašević o kaznenoj prijavi: 'Očito Nobilo sad ima vremena, kada više ne zastupa Dodika' | Video: 24sata Video

Ponjević se, naglasio je, više puta fizički obračunavao s korisnicima Hipodroma, a prijetio i zaposlenicima.

Nije ni euro plaćao za četrdeset konja koje je držao na Hipodromu, rekao je Tomašević i dodao kako su krajem 2023. dali nalog Ustanovi za upravljanje sportskim objektima (USO) da to mora raščistiti i da Ponjevića deložira te da on dokaže vlasništvo nad svojim konjima jer je tamo bio potpuni nered koji je Bandić ostavio iza sebe.

Ustvrdio je i kako i njemu Ponjević neizravno prijeti na društvenim mrežama te dodao kako je angažman zaštitara maknut nakon koncerta Eda Sheerana.

Napomenuo je kako su zaštitari na Hipodromu iz konzorcija dviju tvrtki koje su pobijedile na javnom natječaju o javnoj nabavi. Oni su dali najpovoljniju cijenu i pojačan angažman da se Ponjević ne vrati, dodao je.

Policija je zatražila određenu dokumentaciju od USO-a, a dokumentaciju su dobili pa neka istraže što god treba istražiti, rekao je Tomašević.

Nobilov politički angažman

Angažman odvjetnika Ante Nobila ocijenio je političkim jer je prije godinu dana izgubio urbanistički plan uređenja Savski park istok gdje je htio raditi niz nebodera izravno uza Savu na prostoru blizu Laništa.

Pitam Nobila koliko je novca izgubio time što je taj ugovor stavljen izvan snage, a stavila ga je na moj prijedlog Skupština grada Zagreba, upitao je Tomašević.

- Ovo što Nobilo radi je politička kampanja kako bi njegova ekipa ponovno došla na vlast i vratila mu urbanistički plan da uzmogne raditi nebodere uz Savu - rekao je Tomašević i dodao kako je Nobilo jedan od osnivača dviju tvrtki koje su vlasnici tog zemljišta.

Smatra kako je to dio građevinskoga lobija povezana s HUP-om koji na štetu života građana, e da bi izvukli ekstra profit, grade po cijelom gradu.

Ustvrdio je kako za posao zagrebačkoga gradonačelnika treba hrabrosti. Ja tu hrabrost imam, to radim zadnje četiri godine, a to ću raditi i sljedeće četiri godine, poručio je Tomašević i dodao kako ga svi ti udruženi interesi i likovi izgmizali iz podzemlja neće zaustaviti.

Neka policija utvrdi je li bilo više zaštitara na papiru nego u stvarnosti, odgovorio je na novinarski upit. Postoji dokumentacija kojom se s bavi policija i istražuje na temelju koje je plaćeno zaštitarskoj tvrtci, rekao je. Na upit je li došlo do uništavanja dokumentacije na Hipodromu upitao je otkud Nobilu te informacije. Ako se Nobilo želi baviti politikom nek se bavi politikom, ali ovo što radi nije odvjetnički posao, rekao je.

Demonstracija sile

Podsjetio je kako je policija jučer bila u Ustanovi za upravljanje sportskim objektima, ali ne na Hipodromu te zatražila dokumentaciju. Nije bila riječ o pretresu i uhićenjima nego su zatražili dokumentaciju, rekao je Tomašević.

Odgovorio je i kako vjeruje Mili i Ivani Kekin da u njihovu slučaju nema kaznenoga djela.

Na upit zna li zašto je Kekin jučer nazvao pročelnicu Buja, rekao je kako se radi se o tomu da je Stožer Dragana Primorca pokušavao plasirati priču oko vile mjesec dana prije nego što je priča izašla van. Kekin je zbog medija išao provjeravati o čem se radi i tada je vjerojatno kontaktirao da mu pošalju ugovor, dodao je.

Ustvrdio je i kako je kava Mile Kekina s Jelavićem bila nakon poziva pročelnici. Uhićenje Kekina je, smatra, bila demonstracija sile i zastrašivanje svih koji kritiziraju rad glavnoga državnog odvjetnika.

Moguće je da je bila slučajnost, a moguće i da je povezano, odgovorio je na upit je li slučajnost to da se u isto vrijeme plasira priča u novine i na taj dan zove Nikica Jelavić. To nikoga ne inkriminira, ocijenio je i dodao kako je to bila poruka - možemo što hoćemo!

Odgovorio je i kako još nisu dobili suglasnost Ministarstva za svoj GUP. U ponedjeljak je zakazana skupština, a ako suglasnost ne dođe, onda skupštine neće biti, poručio je i dodao kako će zato na konferenciji za medije pokazati zanimljivu spregu te neće odustati od zaustavljanja urbanističkoga kaosa.