Tomašević o napadu na časnu sestru: 'Očekujem hitnu istragu'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u subotu je najoštrije osudio napad na časnu sestru te joj poželio što brži oporavak "jer je to sada najvažnije", ali je naglasio i nužnost brze i temeljite policijske istrage.

"Očekujem da policija što prije istraži sve okolnosti, od koga je došlo do ozljeđivanja časne sestre i kako", rekao je Tomašević.

Naglasio je da je ključno da se rezultati istrage čim prije objave.

"Taj je događaj uznemirio brojne građane i svi žele znati kako je došlo do ozljeđivanja časne sestre", dodao je.

S obzirom na to da je ozlijeđena časna sestra ujedno i učiteljica, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih aktiviralo je krizni psihološki tim. Tomašević je potvrdio da Grad Zagreb također pruža podršku.

"Časna sestra radi u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi. Čuli smo se s ravnateljem i stavili nadležne gradske službe na raspolaganje za svu potrebnu pomoć", rekao je.