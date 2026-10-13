Tomašević o neugodnom mirisu u Zagrebu: 'Ne znamo uzrok'

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević rekao je u utorak kako će i gradska uprava i sindikati poštivati odluku arbitraže u Zagrebačkom holdingu, iako uprava smatra da je trebalo biti određeno nešto više radnika mora raditi ako dođe do štrajka, dok sindikati smatraju manje.

Tomašević je na redovnoj konferenciji za novinare podsjetio da je arbitražom određeno da će u slučaju štrajka morati raditi 1192 radnika i radnice, što je oko 22 posto od ukupnog broja radnika i radnice Zagrebačkog holdinga.

Kad se govori o Čistoći, što je najviše bilo u fokusu, to je onda i nešto više - 25 posto od ukupnog broja radnika.

"Mislim da je to trebalo biti nešto više", poručio je Tomašević, dok su "sindikati izjavili da su nezadovoljni jer smatraju da je trebalo biti određeno manje radnika".

"Ali, poštivat ćemo jedni i drugi odluku arbitraže", poručio je Tomašević.

Što se tiče ZET-a, gradonačelnik je rekao kako misli da je danas zadnje ročište koje uključuje predstavnike poslodavca i sindikata te očekuje da će odluku arbitražno vijeće donijeti sutra ili prekosutra.

Tomašević je rekao da nadležne institucije još uvijek nisu utvrdile što je bio uzrok intenzivnog neugodnog mirisa koji se početkom listopada širio Zagrebom.

Dodao je kako danima više nema prijava nikakvog neugodnog mirisa.

S obzirom da su se u javnosti pojavile teze da je problem povezan s bušenjem plinskih zdenaca na odlagalištu Jakuševec, što je već i ranije odbacio, Tomašević je rekao da Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" pored mjernih postaja koje postoje pored Jakuševca, radi i posebna, dodatna mjerenja jednom tjedno.

Po najnovijim današnjim podacima, gdje su se mjerile onečišćujuće tvari u zraku - sumporovodik, amonijak i merkaptani, nema nikakvih prekoračenja graničnih vrijednosti za sve te tri tvari, izvijestio je.

"Tako da te teze ne stoje", poručio je Tomašević.

Sumporovodik, amonijak i merkaptani su kemijski spojevi poznati po svom izuzetno neugodnom mirisu te visokoj toksičnosti u većim koncentracijama.