Tomašević o Nobilu: 'Htio je graditi nebodere uz Savu. Želi povratak stare ekipe na vlast...'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević za RTL je komentirao aktualnosti oko uhićenja Mile Kekina i optužbi Ante Nobila o šteti za gradski proračun zbog tzv. afere Hipodrom.

- Danas sam objavio javno komentare na društvenim mrežama koje je Enimark Ponjević objavio, gdje se vide ne samo psovke na moj račun nego i prijetnje - rekao je te na upit je li to prijavio policiji odgovorio: "Gdje bih došao kad bih sve prijavljivao. Prijavim neke prijetnje i to policija dobro zna."

Odgovorio je na pitanje hoće li ovo prijaviti.

- Objavio sam javno pa neka se vidi. On je to počeo raditi nakon što je prestala praksa gdje je godinama uzurpirao trećinu Hipodroma i tamo držao konje za nula eura. A nije to napravio samo tamo nego i u gradskoj dvorani na Vrbanima. Ne toleriram da se gradska imovina uzurpira. On je fizički zlostavljao i korisnike i zaposlenike. Taj teror je dozvoljavao bivši gradonačelnik, a moj mandat je tu da raščišćavam taj nered koji je ostavila vjerojatno najkorumpiranija vlast u povijesti Zagreba - kazao je.

Upitan je radi li se o izvlačenju novca ili ne.

- USO je ustanova koja upravlja s više od 30 objekata, jedan od njih je Hipodrom. Kad je grad stupio ponovno u posjed, oni su imali mandat da to raščiste. Angažirali su dodatan broj zaštitara. Taj dodatni broj zaštitara je tamo bio od kraja 2023. te je pojačan u srpnju i kolovozu prošle godine kad je bio koncert Eda Sheerana - rekao je.

- Što se tiče toga koliko je tamo stvarno bilo zaštitara, ja podržavam neka se istraži i sve provjeri - dodaje.

- Oni su imali potrebu za povećanim brojem zaštitara s obzirom na to da je Enimark Ponjević vlasnik zaštitarske tvrtke. On je bio nasilan. Policija je morala intervenirati u studenom kad je Grad vratio posjed na Hipodrom zbog njega. S obzirom na to da je čovjek koji ovako prijeti po društvenim mrežama, tamo je jednostavno bio potreban dodatni broj zaštitara - pojašnjava.

- Razumijem zašto je USO išao na povećani broj zaštitara. Je li taj broj točno bio tamo, neka policija istraži. S tim nemam nikakav problem. Neka se to istraži. Oni su tražili dokumentaciju, traju izvidi. Svima je u interesu, pa i meni, da se to istraži. Ja to podržavam.

- govori.

Upitan je vjeruje li osobi koja je na neki način njegov čovjek na čelu tvrtke.

- Vjerujem, ali isto tako želim reći kako smo došli do ove situacije. Jer kaznenu prijavu je podnio odvjetnik Anto Nobilo. Ovo je drama u dva čina. Prvi čin je bio za vrijeme predsjedničkih izbora, presica Nobila pa izvidi glavnog državnog odvjetnika. Sada ponovno imamo presicu Nobila u lokalnoj kampanji, izvidi glavnog državnog odvjetnika pa uhićenje Mile Kekina - govori.

Odgovorio je i na pitanje koji je njegov cilj.

- Kampanja. Nobilo je suosnivač dvije tvrtke koje su vlasnici zemljišta u Urbanističkom planu uređenja Savski park - Istok. On je tamo htio graditi nebodere direktno uz Savu blizu Laništa, i mi smo taj UPU stavili izvan snage prije godinu dana. Jedna stvar je kad odvjetnik radi odvjetnički posao, no on ide u medije i blati mene konkretno pet tjedana pred izbore, i ovo što radi sigurno ne spada u odvjetnički posao. On je ovako sigurno u kampanji. Zašto? Zato da bi njegova stara ekipa došla na vlast koja mu je izglasala taj urbanistički plan uređenja i kako bi mogao raditi nebodere. Ja ga otvoreno pitam koliko je novca izgubio na toj odluci Gradske skupštine prije godinu dana - pojasnio je.

Komentirao je i kaznenu prijavu te razgovor ako ga USKOK pozove.

- Nisu me pozvali, ali apsolutno podržavam svaku istragu. Svu dokumentaciju koju će tražiti, sigurno će je dobiti. Neka se sve istraži - govori.

Rekao je i kako je jučer razgovarao s Ivanom Kekin.

- Rekla mi je ono što je svima jasno. Na dan glasanja u saboru o povjerenju glavnom državnom odvjetniku, u stanu saborske zastupnice koja treba glasati o tome i koja je bila glasna njegova kritičarka, pojavi se policija. Uhiti Milu Kekina i onda ga pusti isti dan jer nisu ni tražili istražni pritvor za njega. Zbog čega ta predstava za javnost? Zato da se pošalje poruka - tko god će kritizirati rad glavnog državnog odvjetnika, ovako će proći. I zato da se oblati i uništi nečiji ugled - govori.

Upitan je što će biti ako se potvrde sumnje da je bilo pogodovanja oko zemljišta u Bujama.

- Reći ću dvije stvari. Danas je plasirano niz neistina u medijima. Mi se bavimo dezinformacijskim ratom. Prva neistina je da je nakon kave s Nikicom Jelavićem Mile Kekin odmah zvao pročelnicu u Buje. To je netočno. Zvao je mjesec dana prije jer je izborni stožer Dragana Primorca želio plasirati priču o toj kući u jedan tjednik, pa su iz tog tjednika zvali, pa je Mile Kekin zvao pročelnicu da vidi dokumentaciju i o čemu se radi, da se prisjeti toga. Tražio je ugovor koji nije imao jer je to bilo prije sedam godina. Je li to dokaz za išta? Ja vjerujem da, što se tiče Mile Kekina, tu nema ništa sporno i da je ovo samo dimna zavjesa da se vrati stara ekipa na vlast - kazao je.

- Morate shvatiti jednu stvar. Za ovo što sam ja počeo raditi prije četiri godine treba imati hrabrosti. Doći nakon najkorumpiranije vlasti u povijesti Zagreba i isušivati tu korupcijsku močvaru treba imati hrabrosti. U ove četiri godine čistim nered na Hipodromu, u gradskim dvoranama, rezerviranim parkirnim mjestima. I ako misle da će me ovako zaustaviti, uvjeren sam da većina građana ne želi povratak na staro kad je vladala ta klika Bandića, HDZ-a i drugih satelita i kad je grad bio u neredu i korupciji - rekao je.

Komentirao je i današnje navode da porezni obveznici plaćaju i zdravstveno i mirovinsko Mili Kekinu jer je on, kao i mnogi drugi, na popisu samostalnih umjetnika.

- Ja se slažem da se ta tema otvori i da se o njoj raspravlja. Ali kad se stavi samo ime Mile Kekina, a ne spomenu svi drugi umjetnici, onda je jasno zašto se ta tema otvorila danas. Ali dapače, mislim da se o tome može raspravljati i ja sam za pravedno oporezivanje - rekao je.

- Nisam informiran o temi slobodnih umjetnika, ali mislim da svi u Hrvatskoj moraju plaćati porez s obzirom na prihode koje ostvare -zaključio je.