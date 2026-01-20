Obavijesti

ČEKA SE ODLUKA KOMISIJE

Tomašević o odgodi rušenja Vjesnika: Gradu je u interesu da se zgrada što prije ukloni

Tomašević o odgodi rušenja Vjesnika: Gradu je u interesu da se zgrada što prije ukloni
Zagreb: Započeo je očevid nebodera Vjesnik | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Da bi propusnost bila 100 posto, treba ukloniti neboder. Bitno nam je što će tamo biti i kakav će sadržaj imati novi objekt, rekao je Tomašević u utorak

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević sa zamjenicima je u utorak predstavio projekte izgradnje i dogradnje osnovnih škola s ciljem prelaska na jednosmjensku nastavu, istaknuvši kako je višesmjenski rad škola posljedica desetljeća zanemarivanja ulaganja u obrazovnu infrastrukturu, piše Večernji list.

Na predstavljanju projekata naglasili su da je rad škola u dvije ili čak tri smjene u zapadnoeuropskim zemljama gotovo nepoznat, dok se u Zagrebu taj problem gomilao zbog rasta broja stanovnika koji nije pratio tempo izgradnje novih školskih objekata. Tomašević je rekao da se u posljednjih 50 godina nije gradilo dovoljno škola, pa su se učenici „uguravali“ u postojeće zgrade koje su potom radile u više smjena.

Dodao je da je aktualna gradska vlast, nakon preuzimanja upravljanja, poseban fokus stavila na obnovu i izgradnju škola, osobito nakon potresa, kada su pojedine škole bile zatvorene ili teško oštećene, zbog čega su učenici bili raspoređeni u više drugih škola.

Na konferenciji za novinare govorilo se i o rušenju zgrade Vjesnika, koje je dodatno odgođeno zbog žalbi. Tomašević je pojasnio da je s prometne strane učinjeno sve što je bilo moguće, proširen je sjeverni kolnik i promijenjena prometna signalizacija. Istaknuo je da je Gradu u interesu da se zgrada Vjesnika što prije ukloni kako bi se poboljšala protočnost prometa te naveo da je u tjedan dana izgrađena nova prometnica koja je trenutačno propusna oko 70 posto.

– Da bi bila 100 posto, treba ukloniti neboder. Bitno nam je što će tamo biti i kakav će sadržaj imati novi objekt – rekao je Tomašević, dodavši kako Grad nije naručitelj javne nabave jer je samo suvlasnik te da sve ovisi o odluci Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Dotaknuo se i situacije u zagrebačkom KBC-u Rebro, istaknuvši da je glavni problem nedostatak zdravstvenih radnika. Naveo je da Zavod za hitnu medicinu raspisuje natječaje, ali da se na njih radnici ne javljaju, dok je Grad, kako je rekao, uložio u kapacitete hitne medicinske službe i nabavio 60 vozila.

Na pitanje o stipendijama Grada Zagreba, pročelnik Juroš izjavio je da povjerenstvo intenzivno radi te da će prve preliminarne odluke biti objavljene u sljedećih nekoliko tjedana. Najprije će biti objavljeni rezultati za učenike i deficitarna zanimanja, zatim za studente, dok će rezultati za studente viših godina, koji su se kasnije prijavljivali, biti poznati u ožujku.

